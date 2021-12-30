Шмыгаль внес на рассмотрение СНБО санкции против всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста, — Данилов

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос введения санкций против лиц, которые работают в судах в оккупированном Крыму, а также против всех, кто причастен к строительству Крымского моста.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

"Шмыгаль докладывал о применении персональных санкций против людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют, на наш взгляд, неправомерное судопроизводство по отношению к гражданам нашей страны. Против компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста", — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что речь идет не только о российских компаниях, но и об иностранных, которые причастны к строительству моста через Керченский пролив.

Напомним, СНБО решил ввести санкции против ответственных за открытие консульства Никарагуа в Крыму. Также было принято решение о применении санкций к компаниям, на которые оформлены "три самолета, которые продолжают летать в США".

Ранее Данилов заявлял, что украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных россиян в оккупированный Крым.

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