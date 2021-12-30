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Шмыгаль внес на рассмотрение СНБО санкции против всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста, — Данилов
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос введения санкций против лиц, которые работают в судах в оккупированном Крыму, а также против всех, кто причастен к строительству Крымского моста.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.
Он подчеркнул, что речь идет не только о российских компаниях, но и об иностранных, которые причастны к строительству моста через Керченский пролив.
Напомним, СНБО решил ввести санкции против ответственных за открытие консульства Никарагуа в Крыму. Также было принято решение о применении санкций к компаниям, на которые оформлены "три самолета, которые продолжают летать в США".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Данилов заявлял, что украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных россиян в оккупированный Крым.
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