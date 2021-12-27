В оккупированный Крым завезли более 600 тысяч россиян — секретарь СНБО Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка сообщает о 600 тысячах перевезенных россиян в оккупированный Крым.

Об этом сообщает издание "Крым Реалии".

"По данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", — сказал он во время онлайн-конференции Украина - США.

По словам Данилова, Россия создает плацдарм для влияния в регионе.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения", – отмечает секретарь СНБО.

Как пишет издание, Севастополь заселяется россиянами наиболее активно. Росстат называет город лидером по приросту населения среди регионов России по итогам 2018-2020 годов.

По информации этой службы, официально за последние три года количество населения Севастополя выросло на 16,8%.

Также Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.

Напомним, нелегитимный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что якобы "полуостров Крым — территория России", и теперь он ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам.

Также Кабмин предложил штрафовать за отрицание российской агрессии и оккупации Крыма.