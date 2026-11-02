Зарплаты растут, вакансий становится меньше: что происходит на рынке труда прифронтовых областей

Рынок труда в прифронтовых регионах Украины продолжает меняться под влиянием рисков безопасности, состояния местного бизнеса и сокращения количества доступных работников. В одних областях работодатели активнее ищут персонал, в других – уменьшают количество предложений работы. В то же время медианные зарплаты в большинстве ключевых отраслей растут.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование OLX Работа, в котором проанализирована динамика вакансий, отзывов кандидатов и зарплат в Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.

Где кандидаты активнее ищут работу

Несмотря на общее снижение количества отзывов в некоторых областях, в нескольких регионах активность поисковиков за год возросла. В Харьковской области количество отзывов на вакансии в розничной торговле увеличилось на 20%, а в строительстве – на 17%. В Николаевской области строительная отрасль также продемонстрировала положительную динамику: количество отзывов выросло на 14%.

В то же время, в логистике на Запорожье и Сумщине активность кандидатов оставалась относительно стабильной: количество отзывов сократилось лишь на 3% и 5% соответственно.

Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области. В производстве и среди рабочих специальностей количество отзывов уменьшилось в несколько раз, а в логистике и розничной торговле – более чем вдвое. Почти вдвое сократилось количество отзывов на вакансии в розничной торговле в Николаевской и Запорожской областях.

Следовательно, ситуация с активностью поисковиков существенно отличается в зависимости от региона и занятости. Рост количества отзывов в розничной торговле и строительстве в Харьковской области и в строительстве в Николаевской области происходит параллельно со значительным сокращением активности кандидатов в отдельных отраслях Херсонщины.

В каких областях работодатели увеличивают количество вакансий

Несмотря на сокращение предложения работы по части регионов, отдельные отрасли демонстрируют рост найма. Самое заметное изменение – в логистике в Херсонской области: количество вакансий увеличилось на 28% по сравнению с предыдущим годом. На Харьковщине в этой же сфере прирост составил около 5%. В Николаевской области на 5% увеличилось вакансий в строительстве.

Рост количества вакансий на фоне низкой активности кандидатов может свидетельствовать о трудностях в поиске персонала. Работодателям приходится искать больше работников, даже когда количество потенциальных кандидатов сокращается.

В отдельных сегментах предложение работы почти не изменилось. Так, количество вакансий в розничной торговле в Херсонской области осталось примерно на прошлогоднем уровне, а в HoReCa в Николаевской области снизилось всего на 1%.

В то же время в ряде отраслей вакансий стало заметно меньше. Самое ощутимое сокращение зафиксировали в производстве на Херсонщине и Сумщине, а также в гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле в Запорожье. На Харьковщине спад в большинстве ключевых сфер был более умеренным.

Такая динамика может быть связана с последствиями атак на производственные мощности и бизнес-инфраструктуру. В целом, рынок вакансий в прифронтовых областях развивается неравномерно: пока одни работодатели сокращают наем, другие наращивают потребность в персонале – прежде всего в логистике и строительстве.

Как изменились зарплаты в прифронтовых регионах

В большинстве изучаемых областей медианные зарплаты выросли. Наибольшие изменения наблюдаются в логистике, производстве и рабочих специальностях.

Харьковская область. Наибольший прирост зафиксирован в производстве и рабочих специальностей: медианная зарплата выросла на 22% - до 27 500 грн. В розничной торговле она увеличилась на 17% – до 20500 грн, а в логистике – на 11%, до 30500 грн.

Сумская область. Лидером по темпам роста стала логистика: зарплата повысилась на 22% и достигла 27500 грн. В строительстве показатель вырос на 15% – до 28 750 грн., в производстве – на 5%, до 22 000 грн. У HoReCa медианная зарплата осталась неизменной – 15 500 грн.

Николаевская область. В производстве медиа зарплата выросла на 14% – до 22 815 грн. В логистике прирост составил 13% – до 26550 грн, в розничной торговле – 9%, до 19700 грн. В строительстве показатель почти не изменился и составил около 29900 грн.

Запорожская область. Больше выросли зарплаты в логистике – на 20%, до 30 000 грн. В розничной торговле медиа зарплата повысилась на 11% – до 20 000 грн, в производстве – на 8%, до 26 000 грн. В строительстве и HoReCa рост был более умеренным – около 2–3%.

Херсонская область. Наибольший прирост среди основных сфер зафиксировали HoReCa: медианная зарплата выросла на 40% – до 17 500 грн. В производстве она увеличилась на 19% – до 24 000 грн., в логистике – на 17%, до 30 000 грн. В розничной торговле показатель остался примерно на прежнем уровне – 17500 грн.

Комментируя результаты исследования, Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа, обращает внимание на связь между ситуацией в регионах и потребностью бизнеса в работниках:

"Данные прямым образом отражают текущую ситуацию. Как вот существенный рост вакансий в логистике на Херсонщине является отражением демографического кризиса и сокращение количества кандидатов в этом регионе. Работодателям приходится активнее инвестировать в поиск персонала. Также с ударами по логистической инфраструктуре мы видим рост спроса на водителей по всей Украине," – отмечает эксперт.

По словам Марии Абдуллиной, противоположная тенденция наблюдается в производстве и среди рабочих специальностей, в частности, в Запорожье. Разрушение производственных мощностей приводит к сокращению рабочих мест и высвобождению работников. Она отмечает, что динамика рынка труда отражает сложные события, которые сейчас переживает Украина.

Следовательно, рынок труда в прифронтовых областях меняется неравномерно: в одних отраслях сокращается количество вакансий и отзывов, в других растет потребность в работниках. В то же время, медианные зарплаты в большинстве ключевых сфер повышаются, что может свидетельствовать об усилении конкуренции за персонал даже в условиях сокращения деловой активности.

Напомним о нестандартной ситуации, которая сложилась на рынке труда Николаева. С одной стороны, официальная статистика показывает, что количество ищущих работу людей превышает количество доступных вакансий. С другой – местные предприятия продолжают искать водителей, рабочих, поваров, технических специалистов и работников для критической инфраструктуры.