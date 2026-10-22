На Миколаївщині шукачів більше, ніж вакансій, але підприємствам усе одно бракує людей: що відбувається на ринку праці

На ринку праці Миколаївської області у 2026 році склалася на перший погляд парадоксальна ситуація. З одного боку, офіційна статистика показує, що кількість людей, які шукають роботу, перевищує кількість доступних вакансій. З іншого - місцеві підприємства продовжують шукати водіїв, робітників, кухарів, технічних фахівців і працівників для критичної інфраструктури.

Причина в тому, що загальна кількість шукачів не дорівнює кількості кандидатів із потрібними навичками, досвідом і готовністю працювати на запропонованих умовах.

Станом на 1 серпня 2026 року в середньому по Україні на десять шукачів роботи припадало 15 вакансій. На Миколаївщині ситуація була протилежною: кількість шукачів приблизно вдвічі перевищувала кількість вакансій. Такий самий дисбаланс Державна служба зайнятості фіксувала в Сумській області, тоді як у Києві на одного шукача припадало 19 вакансій.

Проте навіть за більшої кількості кандидатів місцеві роботодавці стикаються з дефіцитом представників конкретних професій. У Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Херсонській областях попит роботодавців на працівників був на 2% вищим, ніж роком раніше. Серед найбільш затребуваних професій залишаються продавці, водії, різноробочі та кухарі.

Які зарплати пропонують на Миколаївщині

За даними дослідження OLX Робота, медіанна зарплата продавця у прифронтових регіонах становила близько 15 тис. грн, а водія - 27,5 тис. грн. Для різноробочих на Миколаївщині медіанна пропозиція сягала 20 тис. грн, кухарям роботодавці пропонували приблизно 18,5–19 тис. грн.

Водночас середня номінальна зарплата штатних працівників області в червні 2026 року становила 28 507 грн. Це на 13% менше, ніж середній показник по Україні - 32 783 грн. Для порівняння, у квітні середня зарплата на Миколаївщині становила 25 972 грн, тобто за два місяці вона помітно зросла.

Однак середня зарплата не означає, що саме стільки отримує більшість працівників. На цей показник суттєво впливають високооплачувані галузі та підприємства. Тому для конкретної професії корисніше орієнтуватися на медіанні зарплати.

Чому кандидат є, а працівника немає

Основна причина - невідповідність між досвідом шукачів і потребами підприємств. Людина може перебувати на обліку як безробітна, але не мати потрібної категорії водійських прав, допуску електрика, навичок роботи з конкретним обладнанням або досвіду в будівництві.

У регіоні, де відновлюються житло, комунальна інфраструктура, виробництво та сфера послуг, особливо потрібні професії, які неможливо швидко замінити дистанційною роботою.

Інша проблема - швидкість найму. Кандидат може одночасно подати резюме на кілька вакансій. Якщо одна компанія зв’яжеться з ним у день відгуку, а інша розглядатиме його кандидатуру протягом тижня, саме компанія, яка зволікає з відповіддю, ризикує втратити навіть дуже затребуваного фахівця, оскільки він може раніше прийняти пропозицію іншого роботодавця.

Коли підприємство працює з десятками або сотнями відгуків, йому допомагають цифрові системи підбору персоналу. Наприклад, CleverStaff належить до систем керування наймом. Такі рішення дають змогу вести кандидатів за етапами відбору, зберігати історію контактів, формувати спільну базу та аналізувати ефективність каналів пошуку. Їхнє завдання - не замінити рекрутера, а допомогти не втрачати резюме й узгодженість між таблицями, поштою та месенджерами.

Понад 16 тисяч людей звернулися по допомогу

Протягом січня–липня 2026 року послуги Миколаївської обласної служби зайнятості отримали 16 544 людини. Серед них було 12 248 жінок, 4054 молодих людей віком до 35 років, 2295 внутрішньо переміщених осіб, 846 людей з інвалідністю та 436 учасників бойових дій.

За цей період служба зайнятості допомогла забезпечити зайнятість 6940 людям, зокрема працевлаштувала 5103 особи. За компенсаційними програмами роботу отримали 263 безробітні з окремих категорій. Ще 161 внутрішньо переміщену особу працевлаштували з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці.

Ці цифри показують, що працевлаштування дедалі частіше потребує не простого зіставлення вакансії та резюме, а додаткової підтримки: навчання, перекваліфікації, компенсацій для роботодавців або адаптації робочого місця.

Перекваліфікація стає частиною відновлення регіону

За сім місяців 2026 року 872 жителі Миколаївщини проходили професійне навчання за направленням Державної служби зайнятості. Ще 122 людини отримали ваучери на навчання. Серед популярних навчальних напрямів - медицина, психологія, соціальна робота, підготовка саперів, медсестринство та освіта.

Для Миколаївщини перекваліфікація має особливе значення. Потреби регіону змінюються разом із відновленням його інфраструктури та економіки. Зростає попит на фахівців для ремонту, логістики, комунальної сфери, охорони здоров’я та харчового виробництва.

Що це означає для жителів і бізнесу

Для шукачів роботи нинішній ринок праці створює можливості, але дедалі більше значення має конкретна кваліфікація. Навіть коротке професійне навчання, нова категорія водійських прав або технічна спеціальність можуть суттєво розширити вибір вакансій.

Для роботодавців важливо чітко визначати вимоги, пропонувати конкурентні умови та швидко працювати з кандидатами. Формальна наявність безробітних у регіоні не означає автоматичної доступності потрібних працівників.

Тому головним показником ринку праці Миколаївщини буде не лише кількість вакансій, а й те, наскільки швидко регіон зможе підготувати та втримати людей, необхідних для роботи й відновлення економіки.