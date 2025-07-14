Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд замість Шмигаля

Володимир Зеленський запропонував віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд та суттєво оновити його роботу. Президент очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом

Як пише Delo.ua, про це повідомив сам президент.

"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - зазначив Зеленський

За його словами, під час зустрічі обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.

Юлія Свириденко

"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - підкреслив Зеленський.

Звільнити Шмигаля

У найближчий час Офіс президента планує звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та весь уряд.

Серед причин відставки народний депутат Ярослав Железняк називає втрату підтримки уряду серед депутатів та провальну політику, особливо у економічно - бюджетній сфері.

"Так як виборів у найближчий час не буде, то надо хоч якесь оновлення показати. А тут це лише Кабмін", - наголосив Железняк.

Він повідомив, що кадрові ротації в уряді заплановані на 16 липня.

Новий Кабмін

Як повідомляє видання РБК-Україна із посиланням на поінформоване джерело, нинішній прем'єр Денис Шмигаль має очолити Міністерство оборони.

Рустем Умєров, який зараз є міністром оборони, буде призначений послом України в США.

Також джерело видання заявило, що в новому Кабміні будуть об'єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень всередині уряду. Кілька міністрів, перелік яких ще визначається, втратять свої посади.