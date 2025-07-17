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Що відомо про Тараса Качку, який увійшов до складу уряду Свириденко
Тарас Качка сьогодні став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він працюватиме в уряді Юлії Свириденко.
Delo.ua зібрало про нього основні відомості.
Що відомо про Качку?
Тарас Андрійович Качка — український юрист, громадський діяч і державний службовець, який відіграв помітну роль у формуванні торговельної політики України. Народився у 1979 році в Кіровоградській області.
Тарас Качка має правничу та управлінську освіту: здобув ступінь бакалавра права в Міжнародному науково-технічному університеті (Київ), магістра — у КНУ ім. Тараса Шевченка, а також навчався у Національному інституті державного управління у Варшаві.
У 2014–2015 роках обіймав керівні посади в Американській торговельній палаті в Україні — спершу як віцепрезидент зі стратегічного розвитку, а згодом як виконувач обов’язків президента.
Має досвід роботи у державному секторі — у Міністерстві аграрної політики, Міністерстві юстиції (як заступник директора департаменту з питань адаптації законодавства), а також як радник з питань підприємництва при Державній фіскальній службі.
Окрім того, Качка працював у міжнародному бізнесі в сфері регуляторної політики, керував "Українським медіа центром реформ" і брав участь у формуванні податкової політики в рамках спеціальної команди при Міністерстві фінансів.
Політична діяльність
З вересня 2019 року обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торгового представника України. У цій ролі він відповідав за формування та реалізацію державної політики у сфері економічної інтеграції з ЄС, зовнішньоекономічної політики, а також співробітництва України зі Світовою організацією торгівлі.
Качка зосереджував зусилля на захисті економічних інтересів українських товаровиробників і просуванні експорту. Він координував діяльність департаментів, що відповідали за торговельну політику, зовнішньоекономічну діяльність, торговельний захист та економічну співпрацю з міжнародними організаціями.
Упродовж кар’єри Качка брав активну участь у розробленні стратегій розвитку експорту, захисті економічних інтересів українських виробників, інтеграції України до світової економіки, а також у перемовинах з ЄС і СОТ. Його діяльність також охоплювала реформування податкової системи та сприяння дерегуляції.
У 2023 році він публічно виступав на захист інтересів українського бізнесу під час блокування пунктів пропуску на польському кордоні, закликаючи до оперативного розв'язання конфлікту й відновлення експорту.
І не лише про роботу
Згідно з майновою декларацією за 2024 рік, Тарас Качка, обіймаючи посаду заступника міністра економіки України та торгового представника, задекларував офіційний дохід у розмірі 1,56 мільйона гривень, отриманий у вигляді заробітної плати. У середньому це близько 130 тисяч гривень на місяць до оподаткування.
Крім того, у 2024 році дохід членів родини Тараса Качки, зокрема його дружини та батьків, складався з кількох джерел:
- Дружина, Галина Заворітня, отримала 231,8 тис. грн заробітної плати у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також 6,5 тис. грн процентного доходу від ПриватБанку.
- Мати, Ольга Качка, задекларувала 42 тис. грн пенсії.
- Батько, Андрій Качка, отримав 138,7 тис. грн пенсійних виплат.
- Сам Тарас Качка вказав 695 грн процентного доходу також від ПриватБанку.
Таким чином, загальний родинний дохід, крім основної зарплати декларанта, складався переважно з заробітної плати, пенсій та банківських відсотків.
Тарас Качка зберігає 3 тис. дол. готівкою, а також має кілька рахунків у банках. На рахунках у ПриватБанку він задекларував понад 215 тис. грн, а ще понад 10 тис. грн — на окремому рахунку того ж банку.
Його дружина, Галина Заворітня, тримає кошти на рахунках у кількох установах: понад 311 тис. грн — у ПриватБанку, ще понад 62 тис. грн — на іншому рахунку того ж банку, а також 5,6 тисячі гривень — в Укрсиббанку. Усі зазначені суми є особистою власністю декларантів.
Тарас Качка та його родина володіють двома квартирами в Україні.
Перша квартира площею 122,6 кв. м була отримана у користування у 2013 році. Право власності на неї має його дружина, а Тарас Качка, двоє доньок, син, а також батьки мають інше право користування цим помешканням.
Друга квартира площею 80,1 кв. м належить Тарасу Качці і його дружині Галині Заворітній, а також громадянці Надії Заворітній на правах спільної часткової власності. Квартира була придбана у 2004 році.
Тарас Качка володіє двома легковими автомобілями.
- Перший автомобіль — Ford Focus 2013 року випуску, вартістю близько 200 тис. гривень.
- Другий — Peugeot 5008 2022 року випуску, приблизна вартість якого становить 1,65 млн гривень.
Обидва транспортні засоби належать йому на правах власності.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.