Що відомо про Тараса Качку, який увійшов до складу уряду Свириденко

Тарас Качка сьогодні став віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Він працюватиме в уряді Юлії Свириденко.

Delo.ua зібрало про нього основні відомості.

Що відомо про Качку?

Тарас Андрійович Качка — український юрист, громадський діяч і державний службовець, який відіграв помітну роль у формуванні торговельної політики України. Народився у 1979 році в Кіровоградській області.

Тарас Качка має правничу та управлінську освіту: здобув ступінь бакалавра права в Міжнародному науково-технічному університеті (Київ), магістра — у КНУ ім. Тараса Шевченка, а також навчався у Національному інституті державного управління у Варшаві.

У 2014–2015 роках обіймав керівні посади в Американській торговельній палаті в Україні — спершу як віцепрезидент зі стратегічного розвитку, а згодом як виконувач обов’язків президента.

Має досвід роботи у державному секторі — у Міністерстві аграрної політики, Міністерстві юстиції (як заступник директора департаменту з питань адаптації законодавства), а також як радник з питань підприємництва при Державній фіскальній службі.

Окрім того, Качка працював у міжнародному бізнесі в сфері регуляторної політики, керував "Українським медіа центром реформ" і брав участь у формуванні податкової політики в рамках спеціальної команди при Міністерстві фінансів.

Політична діяльність

З вересня 2019 року обіймав посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торгового представника України. У цій ролі він відповідав за формування та реалізацію державної політики у сфері економічної інтеграції з ЄС, зовнішньоекономічної політики, а також співробітництва України зі Світовою організацією торгівлі.

Качка зосереджував зусилля на захисті економічних інтересів українських товаровиробників і просуванні експорту. Він координував діяльність департаментів, що відповідали за торговельну політику, зовнішньоекономічну діяльність, торговельний захист та економічну співпрацю з міжнародними організаціями.

Упродовж кар’єри Качка брав активну участь у розробленні стратегій розвитку експорту, захисті економічних інтересів українських виробників, інтеграції України до світової економіки, а також у перемовинах з ЄС і СОТ. Його діяльність також охоплювала реформування податкової системи та сприяння дерегуляції.

У 2023 році він публічно виступав на захист інтересів українського бізнесу під час блокування пунктів пропуску на польському кордоні, закликаючи до оперативного розв'язання конфлікту й відновлення експорту.

І не лише про роботу

Згідно з майновою декларацією за 2024 рік, Тарас Качка, обіймаючи посаду заступника міністра економіки України та торгового представника, задекларував офіційний дохід у розмірі 1,56 мільйона гривень, отриманий у вигляді заробітної плати. У середньому це близько 130 тисяч гривень на місяць до оподаткування.

Крім того, у 2024 році дохід членів родини Тараса Качки, зокрема його дружини та батьків, складався з кількох джерел:

Дружина, Галина Заворітня, отримала 231,8 тис. грн заробітної плати у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а також 6,5 тис. грн процентного доходу від ПриватБанку.

Мати, Ольга Качка, задекларувала 42 тис. грн пенсії.

Батько, Андрій Качка, отримав 138,7 тис. грн пенсійних виплат.

Сам Тарас Качка вказав 695 грн процентного доходу також від ПриватБанку.

Таким чином, загальний родинний дохід, крім основної зарплати декларанта, складався переважно з заробітної плати, пенсій та банківських відсотків.

Тарас Качка зберігає 3 тис. дол. готівкою, а також має кілька рахунків у банках. На рахунках у ПриватБанку він задекларував понад 215 тис. грн, а ще понад 10 тис. грн — на окремому рахунку того ж банку.

Його дружина, Галина Заворітня, тримає кошти на рахунках у кількох установах: понад 311 тис. грн — у ПриватБанку, ще понад 62 тис. грн — на іншому рахунку того ж банку, а також 5,6 тисячі гривень — в Укрсиббанку. Усі зазначені суми є особистою власністю декларантів.

Тарас Качка та його родина володіють двома квартирами в Україні.

Перша квартира площею 122,6 кв. м була отримана у користування у 2013 році. Право власності на неї має його дружина, а Тарас Качка, двоє доньок, син, а також батьки мають інше право користування цим помешканням.

Друга квартира площею 80,1 кв. м належить Тарасу Качці і його дружині Галині Заворітній, а також громадянці Надії Заворітній на правах спільної часткової власності. Квартира була придбана у 2004 році.

Тарас Качка володіє двома легковими автомобілями.

Перший автомобіль — Ford Focus 2013 року випуску, вартістю близько 200 тис. гривень.

Другий — Peugeot 5008 2022 року випуску, приблизна вартість якого становить 1,65 млн гривень.

Обидва транспортні засоби належать йому на правах власності.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.