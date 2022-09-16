Украина и MIGA запускают пилотный проект военного страхования на $30 млн

Министерство экономики Украины договорилось с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) о запуске механизма страхования инвестиций во время войны. Первый пилотный проект запустят на $30 млн.

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Об этом 16 сентября сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан, передает пресс-служба Минэкономики.

"Эта сумма уже выделена, и MIGA готовы начинать сотрудничество с нами хоть сегодня. Итак, сначала мы возьмем один инвестиционный проект и отработаем на нем все нюансы по предоставлению гарантий для иностранных инвесторов" , - рассказал Грибан.

Он отметил, что в 2021 году сумма, направленная на реализацию проекта, увеличится. Ведомство ожидает, что после завершения структурирования трастового фонда Всемирного банка, в который планируется привлечь $17 млрд для восстановления Украины и стимулирования экономического развития, часть этой суммы будет направлена именно на страхование рисков инвесторов.

"Сейчас мы начнем с $30 млн, а уже от того, как мы реализуем этот пилотный проект, будет зависеть сумма выделенных средств на следующий год. Думаю, что сумма может быть увеличена где-то до $1 млрд в 2023-м или даже стать больше, если такой инструмент будет иметь спрос среди инвесторов. При этом объем страхового покрытия будет составлять не менее 90% от суммы инвестиции", – пояснил Грибан.

Напомним, Президент Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

В это же время в рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу потенциальным иностранным инвесторам. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.