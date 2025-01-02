Страхование военных рисков: как украинский бизнес защищается во время войны

Война меняет все: и подходы к ведению бизнеса, и приоритеты риск-менеджмента. Сегодня страхование корпоративного сектора претерпевает трансформацию, ведь именно военные риски стали ключевой угрозой для многих предприятий. Это новая реальность, к которой как компании, так и страховые учреждения вынуждены адаптироваться.

Обстрелы, разрушение производственных мощностей, потеря логистических цепочек и остановка деятельности – это лишь часть проблем, с которыми ежедневно сталкиваются предприятия. Без должной страховой защиты компании рискуют потерять не только активы, но и возобновиться. От этого зависит экономическая устойчивость страны в целом. Поэтому для украинских предприятий страхование может оказаться не просто дополнительным инструментом, а потребностью. Ведь сегодня защита активов, имущества и персонала — это не только финансовая стабильность, но и выживание.

И бизнес двигается в правильном направлении. Подтверждением является постоянный рост страховых премий. К примеру, по итогам 9 месяцев этого года собранные страховые премии в ИНГО достигли 2,46 млрд грн, что на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат соответствует среднему темпу роста страхового рынка Украины, по оценкам экспертов НАСУ, составляет 23% за отчетный период. Премии компании в сегменте страхования юридических лиц тоже выросли и составили 1,73 млрд. грн. Учитывая, что ИНГО лидирует в этом сегменте, это можно считать тенденцией.

ИНГО и другие ведущие страховщики страхуют от войны сотни предприятий и тысячи частных лиц. Покрытие рисков распространяется на производственные объекты, сельскохозяйственные угодья и предприятия, логистические мощности. В ИНГО покрытие при перевозке грузов составляет 20 млн грн, что позволяет бизнесу выполнять свои обязательства перед партнерами и клиентами. Логистика вообще стала одним из активно развивающихся сегментов, поэтому требует минимизации потерь из-за военных действий.

ИНГО уже страхует зерновозы, железнодорожные вагоны, контейнеры, грузы для экспорта, предлагая программы, отвечающие международным стандартам GAFTA и FOSFA. Что касается морских перевозок, то компания готова страховать военные риски с лимитом ответственности 300 млн грн, покрывая перевозку от определенных географических координат или прямо от порта (однако эта опция дороже). Благодаря такому подходу компания обеспечивает самые большие объемы грузов в Украине.

Однако следует понимать, что реализовать эти программы было непросто. Обеспечение страхового покрытия военных рисков вообще стало одним из самых больших вызовов для украинских страховых компаний. Ведь с началом полномасштабного вторжения международные перестраховщики в значительной степени оставили украинский рынок, ограничив перестраховочные возможности. Это поставило местные страховые компании в непростую ситуацию, потому что обеспечить достаточный уровень покрытия без поддержки извне было очень сложно.

Несмотря на все вызовы, потенциал страхования военных рисков только растет. Сейчас активно разрабатываются новые страховые продукты, которые будут доступны уже в скором времени. Они направлены на то, чтобы еще больше защитить украинский бизнес, адаптируя страховые решения к нуждам предприятий и новым экономическим реалиям.

В ближайшее время ИНГО выйдет на рынок с новым улучшенным предложением для страховой защиты бизнеса от войны. Эта программа не только поможет покрыть прямые риски бизнеса, который хочет сохранить свои активы в условиях войны, но и окажет значительное стратегическое влияние на восстановление и реконструкцию Украины. А значит, страхование таких рисков становится не только инструментом защиты предприятий, но и важным элементом восстановления экономики страны.