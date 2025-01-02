Страхування воєнних ризиків: як український бізнес захищається під час війни

Війна змінює все: і підходи до ведення бізнесу, і пріоритети ризик-менеджменту. Сьогодні страхування корпоративного сектору переживає трансформацію, адже саме воєнні ризики стали ключовою загрозою для багатьох підприємств. Це нова реальність, до якої як компанії, так і страхові установи змушені адаптуватися.

Обстріли, руйнування виробничих потужностей, втрата логістичних ланцюгів і зупинка діяльності — це лише частина проблем, з якими щодня стикаються підприємства. Без належного страхового захисту компанії ризикують втратити не тільки активи, а й можливість відновитися. Від цього залежить економічна стійкість країни загалом. Тому для українських підприємств страхування може стати не просто додатковим інструментом, а потребою. Адже сьогодні захист активів, майна та персоналу — це не лише про фінансову стабільність, а й про виживання.

І бізнес рухається у правильному напрямку. Підтвердженням є постійне зростання страхових премій. Наприклад, за підсумками 9 місяців цього року зібрані страхові премії в ІНГО сягнули 2,46 млрд грн, що на 23,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Результат відповідає середньому темпу зростання страхового ринку України, який, за оцінками експертів НАСУ, становить 23% за звітний період. Премії компанії у сегменті страхування юридичних осіб теж зросли і становили 1,73 млрд грн. Враховуючи, що ІНГО є лідером у цьому сегменті, це можна вважати тенденцією.

ІНГО та інші провідні страховики страхують від війни сотні підприємств та тисячі приватних осіб. Покриття ризиків поширюється на виробничі об’єкти, сільськогосподарські угіддя та підприємства, логістичні потужності тощо. В ІНГО покриття за перевезенні вантажів сягає 20 млн грн, що дозволяє бізнесу виконувати свої зобов’язання перед партнерами та клієнтами. Логістика взагалі стала одним із сегментів, що активно розвивається, тому потребує мінімізації втрат через воєнні дії.

ІНГО вже страхує зерновози, залізничні вагони, контейнери, вантажі для експорту, пропонуючи програми, що відповідають міжнародним стандартам GAFTA і FOSFA. Щодо морських перевезень, то компанія готова страхувати воєнні ризики з лімітом відповідальності 300 млн грн, покриваючи перевезення від певних географічних координат або прямо від порту (однак ця опція дорожча). Завдяки такому підходу компанія убезпечує найбільші обсяги вантажів в Україні.

Проте варто розуміти, що реалізувати ці програми було непросто. Забезпечення страхового покриття воєнних ризиків взагалі стало одним із найбільших викликів для українських страхових компаній. Адже з початком повномасштабного вторгнення міжнародні перестраховики значною мірою залишили український ринок, обмеживши перестрахувальні можливості. Це поставило місцеві страхові компанії в непросту ситуацію, тому що забезпечити достатній рівень покриття без підтримки ззовні було дуже складно.

Попри всі виклики, потенціал страхування воєнних ризиків лише зростає. Зараз активно розробляються нові страхові продукти, які будуть доступними вже незабаром. Вони спрямовані на те, щоб ще більше захистити український бізнес, адаптуючи страхові рішення до потреб підприємств і нових економічних реалій.

Найближчим часом ІНГО вийде на ринок з новою покращеною пропозицією для страхового захисту бізнесу від війни. Ця програма не тільки допоможе покрити прямі ризики бізнесу, який хоче зберегти свої активи в умовах війни, але й матиме значний стратегічний вплив на відновлення та реконструкцію України. А отже страхування таких ризиків стає не лише інструментом захисту підприємств, а й важливим елементом відновлення економіки країни.