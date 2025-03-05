Чому затримують виплати за програмою "Національний кешбек"

Виплати за програмою “Національний кешбек” скоро надійдуть на картки. Уряд уже виділив кошти, але знадобилося трохи більше часу на операційні процеси. Платежі обробляють, і 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Там зауважують, що виплати кешбеку зазвичай приходять у 20-х числах місяця.

У Мінекономіки переконують, що усі виплати відбудуться невдовзі у повному обсязі і 3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень та січень.

"Уряд уже виділив необхідні кошти, однак операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж ми очікували. Щойно буде відома точна дата зарахування коштів — ми одразу повідомимо про це", - наголосили у відомстві.

Там додали, що докладають зусиль, щоб виплати надійшли якомога швидше.

Зауважимо, гроші за грудень та січень обіцяли наприкінці лютого 2025 року.

Нагадаємо, вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка стала від’ємною. За підсумками січня 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.

Додамо, станом на січень українці зібрали в межах програми 1 мільярд гривень. Значну частину цієї суми, а саме 606 мільйонів гривень, накопичили за грудень 2024 року (436 млн грн) та першу половину січня 2025 року (170 млн грн).

Про програму

У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".