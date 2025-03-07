Українцям виплачено 714 млн грн кешбеку за грудень і січень: коли надійдуть кошти

Уряд виплатив українцям 714 млн гривень нацкешбеку за грудень та січень. Кошти надійдуть 3,4 млн громадянам протягом двох днів.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що кількість отримувачів кешбеку за ці місяці зросла майже на півтора мільйона і становить 3,4 млн людей.

Виплати отримають громадяни, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та вчасно активували картки для виплат у застосунку "Дія".

Кошти кешбеку не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг. Зняти кошти готівкою з картки неможливо.

Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці березня 2025 року.

Ключові цифри програми

Загальна сума виплаченого кешбеку за вересень – січень — 1,1 млрд грн.

1208 користувачів отримали максимальну суму кешбеку за місяць — 3000 грн.

57,5% від усіх користувачів — віком до 45 років; 25,3% — середнього віку, 17,2% — старшого (60+).

61% користувачів — жінки, 39% — чоловіки.

У програмі зареєструвалися 1756 виробників.

Кешбек доступний на 369 тисяч товарів українського виробництва.

Нагадаємо, що вперше за весь період реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка стала від'ємною. За підсумками січня 2025 року українці отримали 414 мільйонів гривень кешбеку за покупки вітчизняних товарів.

Загалом, станом на січень, українці зібрали 1 мільярд гривень у рамках програми. Більшу частину цієї суми, а саме 606 мільйонів гривень, було накопичено в грудні 2024 року (436 млн грн) та в першій половині січня 2025 року (170 млн грн).

Про програму

У програмі "Національний кешбек" беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники зареєстрували для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

Участь у програмі може взяти кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними маркуваннями на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Щоб перевірити наявність кешбеку на конкретний товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".