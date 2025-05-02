"Сделано в Украине": Минэкономики расширило локализацию еще на 25 промышленных товаров

Минэкономики совместно с Комитетом Верховной Рады по экономическому развитию в рамках программы "Сделано в Украине" впервые применяют процедуру расширения перечня товаров, на которые распространяется требование локализации. Это будет касаться 25 товаров в четырех категориях, включая машиностроение и легкую промышленность.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

В июле 2022 года вступили в силу изменения в закон о публичных закупках, которые постепенно увеличивают требование локализации, то есть доли украинской составляющей в определенных товарах. В течение 10 лет она должна возрасти с 10% до 40%. В 2025 году уровень локализации запланирован на уровне не менее 25%.

Основанием для инициативы стали обращение украинских производителей 25 видов продукции, которые выразили желание приобщиться к политике локализации.

"То, что сегодня бизнес сам выступает инициатором расширения локализации, — показатель того, что локализация работает и помогает украинским производителям развиваться. Мы продолжим совершенствовать и локализацию, и другие программы стимулирования производства, инвестиций и экспорта, объединенные политикой "Сделано в Украине", — отметила первая вице-премьер-министр.

Сейчас требование локализации касается 103 товаров по четырем направлениям машиностроения: железнодорожный транспорт, городской транспорт, коммунальная техника и энергетическое оборудование.

Локализация будет расширена еще на 25 товаров в следующих категориях:

машиностроение, в том числе лифты, тракторы и т.п.;

товары легкой промышленности, в том числе спецодежда и военная форма;

осветительные приборы, кабели, светофоры;

металлоконструкции и трубы большого диаметра

Требование локализации не распространяется на товары, производимые в странах — участниках соглашения ВТО о государственных закупках (GPA), в том числе в странах ЕС, США, Японии, Южной Корее, Великобритании и других.

Справка

Локализация в публичных закупках — это требование к минимальной доле украинской составляющей в стоимости закупаемых товаров за бюджетные средства. Благодаря этому государственные инвестиции устремляются на поддержку национального производства, создание рабочих мест и развитие промышленности. Производители самостоятельно рассчитывают степень локализации и подтверждают ее в соответствии с утвержденной формулой.

Напомним, в марте Даниил Гетманцев отметил необходимость изменений в программе "Сделано в Украине" для более быстрого восстановления экономики.