Програма "Зроблено в Україні" за рік підтримала понад 50 тисяч підприємств та підприємців

За рік роботи політики "Зроблено в Україні" державну підтримку отримали понад 50 тисяч підприємств та підприємців. Програма об’єднує низку ініціатив, спрямованих на підтримку бізнесу та стимулювання інвестицій.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Серед основних результатів:

"Доступні кредити 5-7-9%" – 24,9 тисячі підприємців отримали фінансування на суму понад 93 млрд гривень;

Гранти для переробних підприємств – 375 компаній отримали 1,8 млрд гривень на розвиток;

Доступна іпотека "єОселя" – 8,5 тисячі родин оформили кредити на 14,6 млрд гривень;

Підтримка індустріальних парків – підписано накази про створення 15 індустріальних парків із загальним обсягом фінансування 1,13 млрд гривень;

Гранти для ветеранів та їхніх сімей – 935 переможців отримали 455 млн гривень;

Компенсація за агротехніку – у 2024 році 3,4 тис. підприємств придбали 5,3 тис. одиниць техніки на 4,2 млрд грн, держава компенсувала 877 млн грн;

Компенсація за енергетичне, будівельне та спеціальне обладнання – у 2024 році виплачено понад 10 млн грн компенсацій;

Реєстр техніки – станом на лютий 2025 року включає 447 найменувань від 19 українських виробників;

Програма "Шкільні автобуси" – у 2023–2024 роках закуплено 1000 автобусів для шкіл;

Гранти "Власна справа" – у 2024 році 10,5 тис. підприємців отримали 2,5 млрд грн на розвиток бізнесу;

Гранти для ветеранів – 935 переможців отримали 455 млн грн у 2024 році.

Повідомляється, що завдяки реалізації цієї політики у 2024 році українська економіка отримала додаткове зростання ВВП на 0,64%, що становить 88 млрд гривень

Додамо, нещодавно Кабінет міністрів почав фінансування державних програм у рамках економічної ініціативи “Зроблено в Україні”. Виділені кошти будуть направлені, зокрема, на підтримку розвитку українського виробництва, фінансування індустріальних парків, а також на програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.