- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Программа "Сделано в Украине" за год поддержала более 50 тысяч предприятий и предпринимателей
За год работы политики " Сделано на Украине " государственную поддержку получили более 50 тысяч предприятий и предпринимателей. Программа объединяет ряд инициатив, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиций.
Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Среди основных результатов:
- "Доступные кредиты 5-7-9%" – 24,9 тысяч предпринимателей получили финансирование на сумму более 93 млрд гривен;
- Гранты для перерабатывающих предприятий – 375 компаний получили 1,8 млрд. гривен на развитие;
- Доступная ипотека "єОселя" — 8,5 тысяч семей оформили кредиты на 14,6 млрд гривен;
- Поддержка индустриальных парков – подписаны приказы о создании 15 индустриальных парков с общим объемом финансирования 1,13 млрд. гривен;
- Гранты для ветеранов и их семей – 935 победителей получили 455 млн. гривен;
- Компенсация за агротехнику – в 2024 году 3,4 тыс. предприятий приобрели 5,3 тыс. единиц техники на 4,2 млрд грн, государство компенсировало 877 млн грн;
- Компенсация за энергетическое, строительное и специальное оборудование – в 2024 году выплачено более 10 млн. грн. компенсаций;
- Реестр техники – на февраль 2025 года включает 447 наименований от 19 украинских производителей;
- Программа "Школьные автобусы" – в 2023-2024 годах закуплено 1000 автобусов для школ;
- Гранты "Собственное дело" – в 2024 году 10,5 тыс. предпринимателей получили 2,5 млрд грн на развитие бизнеса;
- Гранты для ветеранов – 935 победителей получили 455 млн. грн. в 2024 году.
Сообщается, что благодаря реализации этой политики в 2024 году украинская экономика получила дополнительный рост ВВП на 0,64%, что составляет 88 млрд. гривен
Недавно Кабинет министров начал финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Сделано в Украине". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.