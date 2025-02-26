Программа "Сделано в Украине" за год поддержала более 50 тысяч предприятий и предпринимателей

За год работы политики " Сделано на Украине " государственную поддержку получили более 50 тысяч предприятий и предпринимателей. Программа объединяет ряд инициатив, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиций.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Среди основных результатов:

"Доступные кредиты 5-7-9%" – 24,9 тысяч предпринимателей получили финансирование на сумму более 93 млрд гривен;

Гранты для перерабатывающих предприятий – 375 компаний получили 1,8 млрд. гривен на развитие;

Доступная ипотека "єОселя" — 8,5 тысяч семей оформили кредиты на 14,6 млрд гривен;

Поддержка индустриальных парков – подписаны приказы о создании 15 индустриальных парков с общим объемом финансирования 1,13 млрд. гривен;

Гранты для ветеранов и их семей – 935 победителей получили 455 млн. гривен;

Компенсация за агротехнику – в 2024 году 3,4 тыс. предприятий приобрели 5,3 тыс. единиц техники на 4,2 млрд грн, государство компенсировало 877 млн грн;

Компенсация за энергетическое, строительное и специальное оборудование – в 2024 году выплачено более 10 млн. грн. компенсаций;

Реестр техники – на февраль 2025 года включает 447 наименований от 19 украинских производителей;

Программа "Школьные автобусы" – в 2023-2024 годах закуплено 1000 автобусов для школ;

Гранты "Собственное дело" – в 2024 году 10,5 тыс. предпринимателей получили 2,5 млрд грн на развитие бизнеса;

Гранты для ветеранов – 935 победителей получили 455 млн. грн. в 2024 году.

Сообщается, что благодаря реализации этой политики в 2024 году украинская экономика получила дополнительный рост ВВП на 0,64%, что составляет 88 млрд. гривен

Недавно Кабинет министров начал финансирование государственных программ в рамках экономической инициативы "Сделано в Украине". Выделенные средства будут направлены, в частности, на поддержку развития украинского производства, финансирование индустриальных парков, а также программы компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования.