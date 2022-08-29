Оптові ціни на пальне в Україні зростають через зростання цін в ЄС

Минулого тижня (22-28 серпня) оптові ціни на бензин та дизпальне в Україні почали зростання пропорційно зростанню цін у країнах Європейського союзу. Підвищення оптових цін поки що не відбивається на стелах АЗС, проте найближчим часом ціни на бензин та дизпаливо можуть зрости на 2 грн/л та на заправках.

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За словами аналітика галузевого видання "НафтоРинок" Олександра Сиренка низхідний ціновий тренд, яких спостерігався на паливному ринку в липні-серпні, зупинився через зростання цін на паливо в країнах ЄС, а також через призупинення активності гравців ринку, оскільки на ринку очікують від влади роз'яснень щодо повернення акцизу .

"Гравці ринку зараз вичікують, оскільки немає розуміння якою буде ставка акцизу і з якої дати він набуде чинності. До того ж зараз суттєво впала реалізація палива, багато споживачів виїхали з країни, а у тих, хто залишився, істотно знизилися доходи", - говорить Сіренко. .

У свою чергу, засновник групи "Прайм" Дмитро Леушкін каже, що в даний час спостерігається істотне зростання цін на нафтопродукти в ЄС.

"У країнах Балтії промисловості дозволили опалювати приміщення мазутом і дизпаливом, які зараз істотно дешевші за газ. Я думаю це рішення найближчим часом може поширитися на інші країни ЄС. Це вже сприяє зростанню попиту на нафтопродукти, а значить і зростанню цін на них", - каже Леушкін.

За його словами, через вищезгаданий фактор в Україні ціна на дизпаливо в опті 22-28 серпня зросла на 2 грн/л. Зростання цін поки не позначилося на стелах АЗС, проте за збереження тренду ціни на стелах також найближчим часом можуть підскочити на 2 грн/л. Ціни на бензин також зростатимуть, хоча й меншою мірою. Крім того, з моменту запровадження акцизу ціни також зростуть на величину акцизу.