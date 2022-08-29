Оптовые цены на топливо в Украине растут из-за роста цен в ЕС

На прошлой неделе(22-28 августа) оптовые цены на бензин и дизтопливо в Украине начали рост пропорционально росту цен в странах Европейского союза. Повышение оптовых цен пока не отражается на стеллах АЗС, однако в ближайшем времени цены на бензин и дизтопливо могут вырасти на 2 грн/л и на заправках.

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По словам аналитика отраслевого издания "НафтоРынок" Александра Сиренко нисходящий ценовой тренд, которых наблюдался на топливном рынке в июле-августе остановился из-за роста цен на топливо в странах ЕС, а также из-за приостановки активности игроков рынка, поскольку на рынке ожидают от властей разъяснений относительно возврата акциза.

"Игроки рынка сейчас выжидают, поскольку нет понимания какой будет ставка акциза и с какой даты он вступит в силу. К тому же сейчас существенно упала реализация топлива, многие потребители уехали из страны, а у тех кто остался существенно снизились доходы", - говорит Сиренко.

В свою очередь основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин говорит, что в настоящее время наблюдается существенный рост цен на нефтепродукты в ЕС.

"В странах Балтии промышленности разрешили отапливать помещения мазутом и дизтопливом, которые сейчас существенно дешевле чем газ. Я думаю это решение в ближайшее время может распространиться на другие страны ЕС. Это уже способствует росту спроса на нефтепродукты, а значить и росту цен на них", - говорит Лёушкин.

По его словам, из-за вышеуказанного фактора в Украине цена на дизтопливо в опте 22-28 августа выросла на 2 грн/л. Рост цен пока не отразился на стеллах АЗС, однако при сохранении тренда цены на стеллах также в ближайшее время могут подскочить на 2 грн/л. Цены на бензин будут также расти, хотя и в меньшей степени. Кроме того, с момента введения акциза цены также вырастут на величину акциза.