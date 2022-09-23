Цены на бензин в Украине: в Кабмине рассказали, ждать ли подорожания топлива из-за возвращения акциза

В Министерстве экономики утверждают, что в ближайшее время цены на топливо не вырастут, невзирая на то, что Верховная Рада частично вернула акциз.

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Об этом 23 сентября в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" рассказал первый замминистра экономики Украины Денис Кудин.

"Мы считаем, что время для частичного возврата акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно, мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличение цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", - объяснил Кудин.

Размер акциза составляет 3,5–4 грн за литр. По расчетам Минэкономики, именно на столько сейчас должны упасть цены на топливо в Украине.

Кудин объясняет, что цены на топливо на внутреннем рынке Украины были зависимы от стоимости нефти на внешних рынках. На фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи мировые цены на нефть пошли вниз. Этот фактор позволил получить потенциальное снижение себестоимости производства горючего.

Замминистра экономики добавил, что Кабмин не ожидает дефицита горючего в ближайшее время на розничном рынке. Эту проблему, возникшую после полномасштабного вторжения РФ, решили благодаря существенному увеличению импорта.

Эксперты и участники рынка частично согласны с мнением Минэкономики, отмечая, что цена на горючее в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.

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