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Тип
Эксклюзив
Категория
Энергетика
Дата публикации

Оптовый рынок горючего перемещается за границу. Цены на горючее колеблются вслед за нефтяными котировками

Оптовый рынок горючего перемещается за границу. Цены на горючее колеблются вслед за нефтяными котировками

На оптовом рынке горючего ожидается незначительное падение из-за падения мировых цен на нефть. Цены на автогаз на прошлой неделе (5-11 сентября) немного подросли из-за проблем на пограничных пересечениях. Тем временем украинский оптовый рынок горючего перемещается за границу, где украинские компании хранят горючее и совершается большинство сделок по купле-продаже топлива.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе (12-18 сентября) ожидается незначительное падение цен на бензин и дизельное топливо в опте, которое не отразится на розничном рынке.

"Снижение цен связано с нефтяными котировками. Цены на ресурс в Европе падают, что скажется и на украинском рынке. Но это обычная для рынка ситуация, поэтому никаких потрясений ожидать не стоит", – говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко отмечает, что на прошлой неделе (5-11 сентября) цены на автогаз в Украине повысились на 1-2% из-за очередей на пограничных пересечениях с Польшей .

"Такие же проблемы были и на пограничных пересечениях на южном направлении, хотя они были и в меньшем масштабе. Поскольку автомобильным транспортом в Украину поставляют до 65% автогаза, пробки на границе привели к повышению цен на этот вид горючего", - говорит Сиренко.

По его словам, сейчас сформировался устойчивый тренд, когда оптовый рынок перемещается за пределы Украины на территорию стран Европейского союза, где украинские компании покупают горючее и хранят его.

Это очень важный тренд, который со временем становится все более ярко выраженным. Там нефтебазы, там наливают ресурс и туда едет за горючим конечный потребитель. Сейчас те импортеры, которые хотели заработать на оптовом рынке в Украине начинают отходить с рынка, а конечные потребители и заправки наоборот уже не хотят платить посредникам", – говорит Сиренко.

Леушкин же отмечает, что из-за увеличения числа импортеров на рынке горючего в Украине уже нет олигархической составляющей.

"Раньше крупные игроки могли договориться, организовать ценовой пик и в результате получить дополнительную маржу в 1 гривну. Сейчас цены в ЕС почти сразу отражаются и на украинском рынке", - говорит бизнесмен.

По его словам, рынок сейчас ожидает развития истории с арестом имущества сети Amic Energy. Это очень крупный игрок, которому до полномасштабного вторжения принадлежало 500 АЗС и занимавший пятое место по объемам реализации горючего.

"Если эту сеть заберут в государственную собственность и передадут скажем "Укргаздобыче", как ранее передали сеть Glusco, рынок получит мощного игрока в лице государства. Это позволит государству делать интервенции на рынок и существенно влиять на цены, а также предотвращать возможные спекуляции на рынке". ", – говорит Леушкин.

Однако Сиренко сомневается, что история с арестом сети АЗС Amic Energy получит дальнейшее развитие и говорит, что заправки сети продолжают работать, несмотря на арест.

"Этот конфликт переместился в юридическую и непубличную плоскость, а заправки компании продолжают работать", – говорит Сиренко.

Автор:
Степан Крьока