Оптовый рынок горючего перемещается за границу. Цены на горючее колеблются вслед за нефтяными котировками

На оптовом рынке горючего ожидается незначительное падение из-за падения мировых цен на нефть. Цены на автогаз на прошлой неделе (5-11 сентября) немного подросли из-за проблем на пограничных пересечениях. Тем временем украинский оптовый рынок горючего перемещается за границу, где украинские компании хранят горючее и совершается большинство сделок по купле-продаже топлива.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе (12-18 сентября) ожидается незначительное падение цен на бензин и дизельное топливо в опте, которое не отразится на розничном рынке.

"Снижение цен связано с нефтяными котировками. Цены на ресурс в Европе падают, что скажется и на украинском рынке. Но это обычная для рынка ситуация, поэтому никаких потрясений ожидать не стоит", – говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко отмечает, что на прошлой неделе (5-11 сентября) цены на автогаз в Украине повысились на 1-2% из-за очередей на пограничных пересечениях с Польшей .

"Такие же проблемы были и на пограничных пересечениях на южном направлении, хотя они были и в меньшем масштабе. Поскольку автомобильным транспортом в Украину поставляют до 65% автогаза, пробки на границе привели к повышению цен на этот вид горючего", - говорит Сиренко.

По его словам, сейчас сформировался устойчивый тренд, когда оптовый рынок перемещается за пределы Украины на территорию стран Европейского союза, где украинские компании покупают горючее и хранят его.

Это очень важный тренд, который со временем становится все более ярко выраженным. Там нефтебазы, там наливают ресурс и туда едет за горючим конечный потребитель. Сейчас те импортеры, которые хотели заработать на оптовом рынке в Украине начинают отходить с рынка, а конечные потребители и заправки наоборот уже не хотят платить посредникам", – говорит Сиренко.

Леушкин же отмечает, что из-за увеличения числа импортеров на рынке горючего в Украине уже нет олигархической составляющей.

"Раньше крупные игроки могли договориться, организовать ценовой пик и в результате получить дополнительную маржу в 1 гривну. Сейчас цены в ЕС почти сразу отражаются и на украинском рынке", - говорит бизнесмен.

По его словам, рынок сейчас ожидает развития истории с арестом имущества сети Amic Energy. Это очень крупный игрок, которому до полномасштабного вторжения принадлежало 500 АЗС и занимавший пятое место по объемам реализации горючего.

"Если эту сеть заберут в государственную собственность и передадут скажем "Укргаздобыче", как ранее передали сеть Glusco, рынок получит мощного игрока в лице государства. Это позволит государству делать интервенции на рынок и существенно влиять на цены, а также предотвращать возможные спекуляции на рынке". ", – говорит Леушкин.

Однако Сиренко сомневается, что история с арестом сети АЗС Amic Energy получит дальнейшее развитие и говорит, что заправки сети продолжают работать, несмотря на арест.

"Этот конфликт переместился в юридическую и непубличную плоскость, а заправки компании продолжают работать", – говорит Сиренко.