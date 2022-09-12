Оптовий ринок пального переміщується за кордон. Ціни на пальне коливаються вслід за нафтовими котируваннями

На оптовому ринку пального очікується незначне падіння, через падіння світових цін на нафту. Ціни на автогаз на минулому тижні(5-11 вересня) трохи підросли через проблеми на прикордонних перетинах. Тим часом український оптовий ринок пального переміщується за кордон де українські компанії зберігають пальне та відбувається більшість угод з купівлі-продажу палива.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні(12-18 вересня) очікується незначне падіння цін на бензин та дизельне пальне в опті, котре не позначиться на роздрібному ринку.

"Зниження цін пов'язано з нафтовими котируваннями. Ціни на ресурс в Європі падають, що позначиться і на українському ринку. Але це звичайна для ринку ситуація, тому жодних потрясінь очікувати не варто", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко зазначає, що на минулому тижні(5-11 вересня) ціни на автогаз в Україні підвищилися на 1-2% через черги на прикордонних перетинах з Польщею.

"Такі ж проблеми були і на прикордонних перетинах на південному напрямку, хоча вони були і в меншому масштабі. Оскільки автомобільним транспортом в Україну постачають до 65% автогазу, затори на кордоні призвели до підвищення цін на цей вид пального", - Каже Сіренко.

За його словами, зараз сформувався стійкий тренд, коли оптовий ринок переміщується за межі України на територію країн Європейського союзу де українські компанії купують пальне та зберігають його.

"Це дуже важливий тренд, котрий з часом стає все більш яскраво вираженим. Там нафтобази, там наливають ресурс і туди їде за пальним кінцевий споживач. Зараз ті імпортери, котрі хотіли заробити на оптовому ринку в Україні починають відходити з ринку, а кінцеві споживачі та заправки навпаки вже не хочуть платити посередникам", - каже Сіренко.

Льоушкін же зазначає, що через збільшення числа імпортерів на ринку пального в Україні вже нема олігархічної складової.

"Раніше великі гравці могли домовитися, організувати ціновий пік і внаслідок цього отримати додаткову маржу в 1 гривню. Зараз ціни в ЄС майже відразу відображаються і на українському ринку", - каже бізнесмен.

За його словами, ринок зараз очікує розвитку історії з арештом майна мережі Amic Energy. Це дуже великий гравець, котрому до повномасштабного вторгнення належало 500 АЗС, і котрий займав п'яте місце за об'ємами реалізації пального.

"Якщо цю мережу заберуть в державну власність та передадуть скажімо "Укргазвидобуванню", як раніше передали мережу Glusco, ринок отримає потужного гравця в особі держави. Це дасть державі можливість робити інтервенції на ринок та суттєво впливати на ціни, а також запобігати можливим спекуляціям на ринку", - каже Льоушкін.

Однак Сіренко сумнівається, що історія з арештом мережі АЗС Amic Energy отримає подальший розвиток та каже, що заправки мережі продовжує працювати не зважаючи на арешт.

"Цей конфлікт перемістився в юридичну та непублічну площину, а заправки компанії продовжують працювати", - каже Сіренко.