Ціни на бензин в Україні: в Кабміні розповіли, чи чекати здорожчання палива через повернення акцизу

У Міністерстві економіки стверджують, що найближчим часом ціни на пальне не виростуть, незважаючи на те, що Верховна Рада частково повернула акциз.

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Про це 23 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

"На нашу думку, час для часткового повернення акцизів обрано вдало. Оскільки на українському паливному ринку позначилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок до існуючої ціни без її збільшення. Збільшення цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо", — пояснив Кудін.

Розмір акцизу складає 3,5-4 грн за літр. За розрахунками Мінекономіки, саме на стільки зараз мали б впасти ціни на пальне в Україні.

Кудін пояснює, ціни на паливо на внутрішньому ринку України були залежні від вартості нафти на зовнішніх ринках. На тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку, світові ціни на нафту пішли вниз. Цей фактор дав можливість отримати потенційне зниження собівартості виробництва пального.

Заступник міністра економіки додав, що Кабмін не очікує дефіциту пального найближчим часом на роздрібному ринку. Цю проблему, яка виникла після повномасштабного вторгнення РФ, вирішили завдяки суттєвому збільшенню імпорту.

Експерти та учасники ринку частково погоджуються з думкою Мінекономіки, зазначаючи, що ціна на пальне в гурті зросте, а ціна на АЗС суттєво не зростатиме через конкуренцію на ринку.

Джерело фото: depositphotos.com