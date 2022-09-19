Оптові ціни на пальне знилилися вслід за нафтою. В Києві з'явились "бочки"

Ціни на пальне в опті на минулому тижні(12-18 вересня) знизилися через падіння світових цін на нафту. Тим часом в Києві почали з'являтися нелегальні АЗС.

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За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна на минулому тижні ціни на дизпальне в опті впали на 2 грн/л, що було зумовлено падінням цін на ринку ЄС. Однак цей тренд не вплинув на роздрібні ціни. Хоча деякі невеликі мережі дещо знизили ціну, ціна на стелах великих системних операторів не змінилася.

"Ціни зараз в основному формуються в ЄС, і з невеликим часовим лагом всі європейські тренди відбиваються і на нашому ринку", - каже Льоушкін.

За його словами, в Україні почалася кампанія по збору соняшника. Однак це як і подальший експорт олії до країн Євросоюзу навряд спричинить дефіцит пального та цінові коливання на нього.

"Потенціал поставок пального доволі великий, що дозволяє проходити сезонні коливання без дефіциту, а значить і без цінових стрибків", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександ Сіренко каже, що на мирнулому тижні в столиці почали з'являтися нелегальні АЗС або бочки, котрі можуть відтягнути частину клієнтів від великих операторів АЗС.

"В них нема дозвільних документів, і загалом собівартість роботи менша. Тому вони можуть запропонувати дешевшу ціну ніж легальні АЗС. Загалом, щоб прибити клієнта вони відпускають пальне за ціною дешевше ніж на АЗС на 7-10%", - каже Сіренко.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн також зазначив, "бочки" з'явилися в Дарницькому районі Києва і почали продавати бензин А-95 за ціною 39 грн/л при оптовій ціні 40 грн/л.

"Для розуміння, ціна в опті сьогодні в центральному регіоні добряче завалюється за 40 грн/л. Це якщо продукт заводський, а бодяга з міні-НПЗ по 31-32 грн/л...Недорогий, а точніше найдешевший на столичному ринку й дизель – по 48. Оптова ціна в Києві – 47-47,5 грн/л", - пише Куюн.

При цьому експерт зазначив, що виявлена ним напівлегальна АЗС, все ж мала дозвіл на роботу підписаний головою одного з райвідділів столичної ДПС.

В свою чергу Сіренко також відзначив, що новий оператор U.GО, що був сформований "Нафтогазом" на базі арештованої мережі Glusco почав працювати в столиці з цінами, що на 3-4 грн/л дешевше ніж в інших операторів представлених в Києві.

"На їх АЗС поки небагато пального, в магазинах також мало що є, однак самі заправки розташовані на досить хороших місцях і в них доступна ціна. Загалом там доволі хороший потенціал, щоб перекроїти столичний ринок пального та зробити його конкурентнішим", - каже Сіренко.