Оптовые цены на горючее снизились вслед за нефтью. В Киеве появились "бочки"

Цены на горючее в опте на прошлой неделе (12-18 сентября) снизились из-за падения мировых цен на нефть. Тем временем, в Киеве начали появляться нелегальные АЗС.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, на прошлой неделе цены на дизтопливо в опте упали на 2 грн/л, что было обусловлено падением цен на рынке ЕС. Однако этот тренд не отразился на розничных ценах. Хотя некоторые небольшие сети снизили цену, цена на стелах крупных системных операторов не изменилась.

"Цены сейчас в основном формируются в ЕС, и с небольшим временным лагом все европейские тренды отражаются и на нашем рынке", – говорит Леушкин.

По его словам, в Украине началась кампания по сбору подсолнечника. Однако это, как и дальнейший экспорт масла в страны Евросоюза, вряд ли повлечет за собой дефицит горючего и ценовые колебания на него.

"Потенциал поставок горючего достаточно велик, что позволяет проходить сезонные колебания без дефицита, а значит и без ценовых скачков", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе в столице начали появляться нелегальные АЗС или бочки, которые могут оттянуть часть клиентов от крупных операторов АЗС.

"У них нет разрешительных документов, и в целом себестоимость работы меньше. Поэтому они могут предложить более дешевую цену, чем легальные АЗС. В общем, чтобы прибить клиента они отпускают топливо по цене дешевле чем на АЗС на 7-10%", - говорит Сиренко.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отметил, что "бочки" появились в Дарницком районе Киева и начали продавать бензин А-95 по цене 39 грн/л при оптовой цене 40 грн/л.

"Для понимания, цена в опте сегодня в центральном регионе изрядно заваливается за 40 грн/л. Это если продукт заводской, а бодяга из мини-НПЗ по 31-32 грн/л...Недорогой, а точнее самый дешевый на столичном рынке и дизель – по 48. Оптовая цена в Киеве – 47-47,5 грн/л", - пишет Куюн.

При этом эксперт отметил, что обнаруженная им полулегальная АЗС, все же имела разрешение на работу, подписанное главой одного из райотделов столичной ГНС.

В свою очередь Сиренко также отметил, что новый оператор U.GО, сформированный "Нафтогазом" на базе арестованной сети Glusco, начал работать в столице с ценами, что на 3-4 грн/л дешевле, чем у других операторов представленных в Киеве.

"На их АЗС пока немного горючего, в магазинах тоже мало что есть, однако сами заправки расположены на достаточно хороших местах и у них доступна цена. В целом там достаточно хороший потенциал, чтобы перекроить столичный рынок горючего и сделать его более конкурентным", - говорит Сиренко.