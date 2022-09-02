Дефіциту немає: Україна збільшила імпорт пального у 12 разів

За пів року Україна в 12 разів наростила імпорт пального. У березні було імпортовано 58,8 тис. тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, а в серпні – вже 709,5 тис. тонн

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Про це розповіла перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Після ударів Росії по паливній інфраструктурі України ми критично залежні від імпорту нафтопродуктів. Саме тому уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Ще на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ зменшили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, щоб надати можливість операторам швидше поповнити свої запаси", – заявила Свириденко.

За її словами, все це у комплексі дозволило наростити обсяги імпорту у 12 разів.

"Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис. тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис. та 16,9 тис. тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання", – зазначила міністр економіки.

Як прогнозують у Мінекономіці, у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис. тонн пального. Зараз Україна імпортує більші обсяги, що дає змогу в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту.

"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща. Отже досить швидко ми змогли кардинально змінити вектор імпорту нафтопродуктів таким чином, аби отримувати його в достатній кількості для покриття усіх наших потреб", – заявила Свириденко.

Нагадаємо, 30 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про повернення акцизів на бензин, дизель та автогаз