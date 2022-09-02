Дефицита нет: Украина увеличила импорт горючего в 12 раз

За полгода Украина в 12 раз увеличила импорт горючего. В марте было импортировано 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, а в августе – уже 709,5 тыс. тонн.

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Об этом рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"После ударов России по топливной инфраструктуре Украины мы критически зависимы от импорта нефтепродуктов. Именно поэтому правительство создало условия для интенсификации ввоза горючего из-за границы. Еще в начале полномасштабной войны отменили акцизный сбор на нефтепродукты, а НДС снизили с 20 до 7%. Также приостановили регулирование цен на горючее, чтобы предоставить возможность операторам быстрее пополнить свои запасы", – заявила Свириденко.

По ее словам, все это в комплексе позволило нарастить объем импорта в 12 раз.

"Если в марте мы завозили в среднем в сутки 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива, то в августе – 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", - отметила министр экономики.

Как прогнозируют в ведомстве, в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тыс. тонн горючего. В настоящее время Украина импортирует большие объемы, что позволяет в полной мере обеспечивать потребности ВСУ, экстренных и коммунальных служб, аграриев, общественного транспорта.

"Сегодня 95% импортированного бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидерами поставок являются Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша. Так что достаточно быстро мы смогли кардинально изменить вектор импорта нефтепродуктов таким образом, чтобы получать его в достаточном количестве для покрытия всех наших нужд", – заявила Свириденко.

Напомним, 30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз.