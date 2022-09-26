Топливный рынок ожидает возвращения акциза. Цены в опте пойдут вверх, а розничные цены могут не измениться

Рынок горючего ожидает, что в ближайшие дни возвращающий акциз на топливо законопроект вступит в действие. Поэтому цена на горючее в опте может вырасти, а цена на стелах крупнейших сетей АЗС могут не измениться.

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По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина рынок уже отреагировал на принятие Верховной Радой закона 7668-д, возвращающего акциз на горючее во втором чтении. Цены на горючее в опте уже повысились на 1-2 грн/л. В целом возврат акциза должен повысить цену на горючее, въезжающее в Украину на 4 грн/л. После вступления в действие акциза цены на все виды горючего в опте могут еще подрасти на 1-2 грн/л.

"Я думаю, что большие сети АЗС цену на потолке менять не будут, но лоукости несколько цену поднимут. Еще один фактор, который может несколько снизить цену на горючее, - цены на нефть марки Brent упали ниже 90 долларов за баррель. Этот фактор через несколько дней отыгрывает и на нашем рынке и может несколько снизить рост цен из-за возвращения акциза", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что после принятия парламентом закона о возвращении акциза автогаз в рознице подорожал на 50-70 копеек за литр, а розничные цены на бензин и дизтопливо остались неизменными.

"Я думаю, что после вступления в действие закона об акцизе цены поднимутся ровно на стоимость акциза. Но затем в результате конкуренции цены вновь вернутся к тем значениям, на которых они были к акцизу.", - говорит Сиренко.