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Паливний ринок очікує повернення акцизу. Ціни в опті підуть догори, а роздрібні ціни можуть не змінитися
Ринок пального очікує, що найближчими днями законопроект, котрий повертає акциз на пальне вступить в дію. Через це ціна на пальне в опті може вирости, а ціна на стелах найбільших мереж АЗС можуть не змінитися.
За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна ринок вже відреагував на прийняття Верховною Радою закону 7668-д, котрий повертає акциз на пальне в другому читанні. Ціни на пальне в опті вже підвищилися на 1-2 грн/л. Загалом повернення акцизу має підвищити ціну на пальне, котре в'їжджає в Україну на 4 грн/л. Тож після вступу в дію акцизу ціни на всі види пального в опті можуть ще підрости на 1-2 грн/л.
"Я думаю, що великі мережі АЗС ціну на стелі міняти не будуть, але лоукости дещо ціну піднімуть. Ще один фактор, котрий може дещо знизити ціну на пальне - ціни на нафту марки Brent впали нижче 90 долларів за барель. Цей фактор через кілька днів відіграє і на нашому ринку і може дещо знизити ріст цін через повернення акцизу", - каже Льоушкін.
Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко каже, що після прийняття парламентом закону про повернення акцизу, автогаз в роздрібі здорожчав на 50-70 копійок за літр, а роздрібні ціни на бензин та дизпальне залишилися незмінними.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я думаю, що після вступу в дію закону про акциз ціни піднімуться рівно на вартість акцизу. Але потім внаслідок конкуренції ціни знов повернуться до тих значень, на яких вони були до акцизу. ", - Каже Сіренко.