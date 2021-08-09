Транспорт 40 минут назад

Между Украиной и Румынией планируют создать еще одну речную переправу

Переправой через Дунай смогут воспользоваться только пассажиры, перевозка автотранспорта пока не планируется

Дунайский каньон. Фото: Depositphotos Дунайский каньон. Фото: Depositphotos
Дунайский каньон. Фото: Depositphotos

Руководство городов Килия (Украина) и Килия-Веке (Румыния) намерены создать упрощенный пункт пропуска. Об этом городской голова Килии Вячеслав Чернявский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, переправой через Дунай смогут воспользоваться только пассажиры, перевозка автотранспорта пока не планируется.

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"Это принесет результаты каждой стороне, как социально-бытовые, экономические, туристические и другие положительные изменения! Уже в ближайшем время будет отработан договор сотрудничества между городами, и каждая сторона будет заниматься подготовкой документов о получении разрешений на открытие упрощенного пункта пропуска", — написал Чернявский в Facebook.

Мэр Килии пояснил, что упрощенный пункт пропуска позволит пересекать границу только гражданам двух государств, в отличие от международного. Кроме того, в случае реализации проекта, переправляться через Дунай смогут только люди, перевозки автомобилей не будет.

Чернявский добавил, что предварительно определил место, где можно развернуть такой пункт. Также он допустил возможность для частников официально перевозить пассажиров лодками. Кроме того, Чернявский видит перспективу в запуске парома через Дунай.

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Он добавил, что о конкретике в этом вопросе можно будет говорить только после принятия проекта на межгосударственном уровне, а на это, по мнению Чернявского, потребуется как минимум год.

Напомним, в середине апреля исполком Измаильского городского совета подписал грантовый контракт по проекту "CBConnect-Trans — развитие интермодального трансграничного сообщения по маршруту "Исакча — Орловка — Измаил — Тулча".

Ранее в Одесской области протестировали паромный комплекс "Орловка" между одноименным поселком и румынской Исакчей. 

Источник фото: Depositphotos

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