У "Украинского Дунайского пароходства" появится наблюдательный совет

У крупнейшей государственной судоходной компании Украины – у “Украинского Дунайского пароходства”, впервые появится наблюдательный совет.

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

Он отметил, что приказ о ее формировании получили от Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Система корпоративного управления вводится не только в ЧАО "УДП". Этот процесс проходит на большинстве государственных предприятий", - добавил Москаленко.

Задачей корпоратизации является повышение эффективности и независимости управления, а также усиление возможностей для привлечения инвестиций.

"Для международных инвесторов важно понимать, что ситуацию на украинском предприятии контролирует не министерский чиновник, а команда независимых специалистов с безупречной репутацией и достаточным опытом", - подчеркнул гендиректор "УДП".

Двух членов наблюдательного совета "УДП", как представителей государства, назначит министерство. Еще три будут отобраны по результатам открытого конкурса с привлечением профессионального консультанта.

У членов наблюдательного совета должны быть разные компетенции (экспертиза в транспортной отрасли, правовой сфере и т.п.).

"Важно, чтобы они не только осуществляли независимый контроль и мониторинг, но и на основе собственного опыта и контактов способствовали развитию компании и привлечению инвестиций", - рассказал Москаленко.

По закону наблюдательные советы на госпредприятиях не вмешиваются в оперативную деятельность. Они утверждают финансовый и инвестиционный план, контролируют реализацию стратегии развития, обнародование достоверной информации о деятельности акционерного общества, рассматривают отчет генерального директора.

Напомним, 5 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления госпредприятий, который являлся требованием от МВФ.

Что предусматривает закон об усовершенствовании корпоративного управления госпредприятий

Закон предусматривает, что правительство разработает Политику государственной собственности – стратегический документ, определяющий, с какой целью государство владеет предприятиями, какие компании являются стратегическими и их важно оставить в госсобственности, а какие – передать на приватизацию.

Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности.

Как выполнить эти показатели, будут решать наблюдательные советы. Кроме того, наблюдательные советы смогут назначать и увольнять руководителей компании. Появится система внутреннего контроля – вместо ревизионных комиссий будут эффективные инструменты: комплайенс, управление рисками, внутренний аудит.

Правительство должно разработать и утвердить порядок оценки деятельности наблюдательных советов и процедуру определения вознаграждений. Также закон предусматривает четкий перечень оснований и процедуру увольнения членов наблюдательных советов.

Напомним, 22 февраля парламент принял в целом закон №5593-д, который является ключевым для реформы госпредприятий.

По данным Министерства экономики, по состоянию на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находились 3107 госпредприятий, из которых только 859 работали, 433 – приносили прибыль. Каждое третье признавалось убыточным или было убыточным и являлось потенциальным источником фискальных рисков.