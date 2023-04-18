При медучреждениях образуют наблюдательные советы, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины решило создать наблюдательные советы при медучреждениях, в состав которых будут вовлечены представители общественности. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба Минздрава.

Как планируют в ведомстве, такие органы создадут в медучреждениях, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, и в которых главные распорядители бюджетных средств заключили договоры о медицинском обслуживании населения. Решение о создании наблюдательного совета будет принимать владелец заведения здравоохранения.

"Наблюдательный совет является коллегиальным органом стратегического управления медицинским учреждением, которое будет представлять интересы как владельца медучреждения, так и общественности", - объясняют в Минздраве.

Основной задачей таких советов будет защита прав пациентов и работников медучреждений, а также контроль подотчетности и прозрачности деятельности руководителя такого учреждения.

"Образование эффективных наблюдательных советов является логическим продолжением автономизации медицинских учреждений и реформы децентрализации, когда происходит делегирование полномочий общин. Также для улучшения эффективности работы медицинского учреждения, будут привлечены представители общественности, которые обеспечат эффективное стратегическое планирование и развитие медучреждения, профессиональный менеджмент и независимый" - добавили в ведомстве.

Напомним, что теперь все медицинские учреждения в Украине будут строиться с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности.