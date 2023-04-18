При медзакладах утворять наглядові ради, — МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України вирішило створити наглядові ради при медзакладах, до складу яких будуть залучені представники громадськості. Про це 18 квітня повідомила пресслужба МОЗ.

Як планують у відомстві, такі органи створять у тих медзакладах, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та в яких головні розпорядники бюджетних коштів уклали договори про медичне обслуговування населення. Рішення про створення наглядової ради прийматиме власник закладу охорони здоров’я.

"Наглядова рада є колегіальним органом стратегічного управління медичним закладом, який представлятиме інтереси як власника медзакладу, так і громадськості", — пояснюють в МОЗ.

Основним завдання таких рад буде захист прав пацієнтів та працівників медзакладів, а також контроль підзвітності й прозорості діяльності керівника такої установи.

"Утворення ефективних наглядових рад є логічним продовженням автономізації медичних закладів та реформи децентралізації, коли відбувається делегування повноважень громадам. Також для покращення ефективності роботи медичного закладу, будуть залучені представники громадськості, які забезпечать ефективне стратегічне планування та розвиток медзакладу, професійний менеджмент і незалежний аудит", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що відтепер всі медичні заклади в Україні будуватимуть з урахуванням принципів безбар'єрності, інклюзивності, а також згідно з нормами організації цивільного захисту та енергоефективності.