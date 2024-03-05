Зеленский подписал закон о реформе корпоративного управления госпредприятий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, определяющий правила корпоративного управления государственными предприятиями. Он является частью евроинтеграционной программы и требованием МВФ.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" (№5593-д ) подписал президент Украины Владимир Зеленский. Депутаты проголосовали за закон 22 февраля 2024 года", – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что подготовка законопроекта к принятию во втором чтении была одним из приоритетов Минэкономики за последний год.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, подписание закона позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Также это важный сигнал для инвесторов, доказывающий, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам, основой которых является системность и оценка эффективности для результативности.

Принятие документа является частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ – закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о положительной реакции послов G7 на подписание закона №5593-д.

Что предусматривает закон об усовершенствовании корпоративного управления госпредприятий

Закон предусматривает, что правительство разработает Политику государственной собственности – стратегический документ, определяющий, с какой целью государство владеет предприятиями, какие компании являются стратегическими и их важно оставить в госсобственности, а какие – передать на приватизацию.

Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности.

Как выполнить эти показатели, будут решать наблюдательные советы. Кроме того, наблюдательные советы смогут назначать и увольнять руководителей компании. Появится система внутреннего контроля – вместо ревизионных комиссий будут эффективные инструменты: комплайенс, управление рисками, внутренний аудит.

Правительство должно разработать и утвердить порядок оценки деятельности наблюдательных советов и процедуру определения вознаграждений. Также закон предусматривает четкий перечень оснований и процедуру увольнения членов наблюдательных советов.

Напомним, 22 февраля парламент принял в целом закон №5593-д, который является ключевым для реформы госпредприятий.

По данным Министерства экономики, по состоянию на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находились 3107 госпредприятий, из которых только 859 работали, 433 – приносили прибыль. Каждое третье признавалось убыточным или было убыточным и являлось потенциальным источником фискальных рисков.

В "Нефтегазе" отреагировали на принятие данного закона и добавили, что тоже принимали участие в его разработке.

"Этот закон Украина ждала 8 лет. Представители и эксперты Группы Нафтогаз также присоединились к его разработке, и мы гордимся тем, что были частью этого большого дела", – сказал глава компании Алексей Чернышев.