Зеленський підписав закон про реформу корпоративного управління держпідприємств, який був вимогою від МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає правила корпоративного управління державними підприємствами. Він є частиною євроінтеграційної програми та вимогою МВФ.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава" (№5593-д) підписав президент України Володимир Зеленський. Депутати проголосували за закон 22 лютого 2024 року", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що підготовка законопроєкту до прийняття в другому читанні була одним з пріоритетів Мінекономіки впродовж останнього року.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, підписання закону дозволяє вивести корпоративну реформу на новий рівень і масштабувати роботу, яка триває уже 8 років. Також це важливий сигнал для інвесторів, який доводить, що Україна діятиме за зрозумілими для цивілізованого світу правилами, основою яких є системність і оцінка ефективності задля результативності.

Ухвалення документу є частиною євроінтеграційного процесу та програми з МВФ - закон наближає Україну до стандартів ОЕСР та збалансовує їх з вимогами воєнного часу.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про позитивну реакцію послів G7 на підписання закону №5593-д.

Що передбачає закон про вдосконалення корпоративного управління держпідприємств

Закон передбачає, що уряд розробить Політику державної власності - стратегічний документ, який визначає, з якою метою держава володіє підприємствами, які компанії є стратегічними і їх важливо залишити у держвласності, а які – передати на приватизацію.

Для стратегічних компаній акціонер з Міністерством фінансів встановлюватиме вимоги через листи-очікування з показниками рентабельності, ліквідності та платоспроможності.

Як виконати ці показники, вирішуватимуть наглядові ради. Крім того, наглядові ради зможуть призначати та звільняти керівників компанії. З'явиться система внутрішнього контролю – замість ревізійних комісій будуть ефективні інструменти: комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит.

Уряд натомість має розробити та затвердити порядок оцінки діяльності наглядових рад та процедуру визначення винагород. Також закон передбачає чіткий перелік підстав та процедуру звільнення членів наглядових рад.

Нагадаємо, 22 лютого парламент ухвалив в цілому закон № 5593-д, який є ключовим для реформи держпідприємств.

За даними Міністерства економіки, станом на квітень 2023 року в управлінні центральних органів державної влади перебували 3107 держпідприємств, з яких тільки 859 працювали, 433 – давали прибуток. Кожне третє визнавалося збитковим або було збитковим і було потенційним джерелом фіскальних ризиків.

У "Нафтогазі" відреагували на прийняття даного закону та додали, що теж приймали участь у його розробці.

"На цей закон Україна чекала 8 років. Представники та експерти Групи Нафтогаз також долучились до його розробки, й ми пишаємось тим, що були частиною цієї великої справи", – сказав голова компанії Олексій Чернишов.