На Закарпатті запрацював новий мультимодальний термінал "сухий порт"

У Берегівському районі Закарпаття розпочав роботу новий мультимодальний термінал, відомий як "сухий порт". Він має потенціал для транспортування вантажів до всіх куточків світу.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Знаково, що підприємство започаткувало свою роботу в період повномасштабної війни та обрало саме Закарпаття для розвитку економічної діяльності. Це суттєві надходження в бюджет та нові робочі місця для працівників у громаді", - наголосив він.

Основна функція - перевантаження різноманітних вантажів

Термінал функціонує як великий логістичний хаб, основною функцією якого є перевантаження різноманітних вантажів, зокрема сільськогосподарської продукції, олії, а в перспективі – також нафтопродуктів.

Завдяки вигідному географічному розташуванню біля кордону з Угорщиною та Румунією, термінал має потенціал для транспортування вантажів до всіх куточків світу.

Виробнича площа терміналу становить 14,1 га, а загальна сума інвестицій, вкладених у проект, досягла 282 мільйонів гривень. Підприємство активно розвивається і планує значно збільшити обсяги перевантаження товарів у 2025 році.

"Цей проєкт – чергове підтвердження високої довіри бізнесу до інституцій на Закарпатті та сприятливого економічного клімату в регіоні. Дякую підприємцям та інвесторам за системну, злагоджену роботу та підтримку економічного сектору нашої області", - додав Микита.

Окрім Закарпаття, "сухий порт" добудовують і у Вінницькій області. Це - залізничний термінал, який поєднає центральні регіони країни з портами Великої Одеси і через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС. Сума інвестицій в проєкт становить понад 15 млн доларів.