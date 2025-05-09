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У Чернівецькій області добудовують найбільший мультимодальний термінал (ФОТО)
У Чернівецькій області у селищі Глибока найближчим часом запрацює новий мультимодальний транспортний термінал "Фішка-Нов", який є одним із найбільших в Україні.
Про це повідомив голова Глибоцької територіальної громади Григорій Ванзуряк.
За його словами, мультимодальний термінал «Фішка-Нов» — один із найбільших інвестиційних проєктів на території громади та області. Його запуск стане важливим кроком у розвитку транспортної інфраструктури, підвищить транзитний потенціал регіону та сприятиме економічному зростанню як на місцевому, так і на державному рівнях.
Розташування терміналу поблизу кордону з Румунією надає йому стратегічного значення у перевезеннях між Україною та Європейським Союзом.
Що відомо про новий термінал
Інфраструктура об’єкта включає шість залізничних колій та спеціальне обладнання, що дозволяє здійснювати перевантаження між вагонами з українською колією шириною 1520 мм та європейською — 1435 мм.
Також термінал прийматиме вантажі автомобільним транспортом. Встановлені тензодатчики забезпечать точний контроль ваги вантажів при завантаженні та розвантаженні, що відповідає сучасним вимогам логістики.
Підприємство «Фішка-Нов» планує створити близько 100 нових робочих місць. .
"Інвестиції в об’єкти такого масштабу не лише відкривають нові можливості для логістики та бізнесу, а й реально піднімають економіку Глибоцької громади, Чернівецької області та України в цілому", - підкреслив Ванзуряк.
Нагадаємо, у серпні у Берегівському районі Закарпаття розпочав роботу новий мультимодальний термінал, відомий як "сухий порт". Він має потенціал для транспортування вантажів до всіх куточків світу.