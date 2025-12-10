Кредити для агровиробників до 500 га: Мінекономіки запускає пілот із портфельними гарантіями

Мінекономіки запускає пілотний проєкт, у межах якого небанківські фінансові установи - кредитні спілки та фінкомпанії зможуть кредитувати агровиробників із земельним банком до 500 гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Небанківські установи кредитуватимуть фермерів

Сільгоспвиробники зможуть отримати кредити з частковим покриттям портфельними гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який покриватиме до 50% заборгованості. Загальний ліміт гарантій становить 80 млн грн.

Щоб взяти участь у відборі, установи повинні мати чинну ліцензію на надання кредитів, подати письмове звернення та пакет документів, передбачений Положенням.

Заявки приймаються до вичерпання загального ліміту гарантій, але не пізніше 30 січня 2026 року.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перерахувало майже 78 млн грн аграріям за жовтневими заявками в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.