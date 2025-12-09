Аграріям перерахували майже 78 млн грн компенсацій за українську техніку у жовтні

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перерахувало майже 78 млн грн аграріям за жовтневими заявками в межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У жовтні 401 агровиробник подав заявки на відшкодування вартості 632 одиниць техніки та обладнання на загальну суму понад 374,4 млн грн (з ПДВ).

Серед придбаної техніки — напівпричепи, ґрунтообробна техніка, сушарки, сівалки, конвеєри, автомобільні ваги, обприскувачі та інше сучасне обладнання українського виробництва.

За словами заступника міністра Андрія Телюпи, з грудня 2024 року в межах програми аграрії придбали понад 7,7 тис. одиниць агротехніки, а виробники отримали 5,3 млрд грн, які залишилися в українській економіці.

Для участі у програмі аграріям необхідно:

бути зареєстрованими у Державному аграрному реєстрі;

обрати техніку з офіційного переліку на сайті міністерства;

придбати її через один із 34 уповноважених банків;

після оплати подати заявку на компенсацію.

Компенсація становить 25% вартості техніки без ПДВ і надається за продукцію з рівнем локалізації не менше 60%. Для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють окремі умови.

Додамо, кілька днів тому Міністерство економіки провело найбільше з початку року розширення переліку української промислової техніки, 15% вартості якої (без ПДВ) компенсує покупцям держава.