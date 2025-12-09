- Категория
Аграриям перечислили почти 78 млн грн компенсаций за украинскую технику в октябре
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства перечислило почти 78 млн. грн. аграриям по октябрьским заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
В октябре 401 агропроизводитель подал заявки на возмещение стоимости 632 единиц техники и оборудования на общую сумму более 374,4 млн. грн (с НДС).
Среди приобретенной техники – полуприцепы, почвообрабатывающая техника, сушилки, сеялки, конвейеры, автомобильные весы, опрыскиватели и другое современное оборудование украинского производства.
По словам замминистра Андрея Телюпы, с декабря 2024 года в рамках программы аграрии приобрели более 7,7 тыс. единиц агротехники, а производители получили 5,3 млрд грн, которые остались в украинской экономике.
Для участия в программе аграриям необходимо:
- быть зарегистрированными в Государственном аграрном реестре;
- выбрать технику из официального перечня на сайте министерства;
- приобрести его через один из 34 уполномоченных банков;
- после оплаты подать заявку на компенсацию.
Компенсация составляет 25% от стоимости техники без НДС и предоставляется за продукцию с уровнем локализации не менее 60%. Для комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия.
Несколько дней назад Министерство экономики провело крупнейшее с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.