Аграриям перечислили почти 78 млн грн компенсаций за украинскую технику в октябре

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства перечислило почти 78 млн. грн. аграриям по октябрьским заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В октябре 401 агропроизводитель подал заявки на возмещение стоимости 632 единиц техники и оборудования на общую сумму более 374,4 млн. грн (с НДС).

Среди приобретенной техники – полуприцепы, почвообрабатывающая техника, сушилки, сеялки, конвейеры, автомобильные весы, опрыскиватели и другое современное оборудование украинского производства.

По словам замминистра Андрея Телюпы, с декабря 2024 года в рамках программы аграрии приобрели более 7,7 тыс. единиц агротехники, а производители получили 5,3 млрд грн, которые остались в украинской экономике.

Для участия в программе аграриям необходимо:

быть зарегистрированными в Государственном аграрном реестре;

выбрать технику из официального перечня на сайте министерства;

приобрести его через один из 34 уполномоченных банков;

после оплаты подать заявку на компенсацию.

Компенсация составляет 25% от стоимости техники без НДС и предоставляется за продукцию с уровнем локализации не менее 60%. Для комбайнов, тракторов, самоходных опрыскивателей и зерновозов действуют отдельные условия.

Несколько дней назад Министерство экономики провело крупнейшее с начала года расширение перечня украинской промышленной техники, 15% стоимости которой (без НДС) компенсирует покупателям государство.