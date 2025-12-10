Кредиты для агропроизводителей до 500 га: Минэкономики запускает пилот с портфельными гарантиями

Минэкономики запускает пилотный проект, в рамках которого небанковские финансовые учреждения – кредитные союзы и финкомпании смогут кредитовать агропроизводителей с земельным банком до 500 гектаров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Небанковские учреждения будут кредитовать фермеров

Сельхозпроизводители могут получить кредиты с частичным покрытием портфельными гарантиями Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который будет покрывать до 50% задолженности. Общий лимит гарантий составляет 80 млн грн.

Для участия в отборе учреждения должны иметь действующую лицензию на предоставление кредитов, подать письменное обращение и пакет документов, предусмотренный Положением.

Заявки принимаются до истекания общего лимита гарантий, но не позднее 30 января 2026 года.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства перечислило почти 78 млн грн аграриям по октябрьским заявкам в рамках программы компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.