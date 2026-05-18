Деньги "сгорят" 30 июня: неиспользованный "Национальный кэшбек" вернется в госбюджет
Средства, накопленные гражданами на карточках "Национального кэшбека", необходимо полностью использовать до 30 июня 2026 года включительно. Все неиспользованные по состоянию на конец дня 30 июня финансовые ресурсы вернутся в государственный бюджет.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Программа "Национальный Кэшбэк" продолжит работу без изменений. Начисление средств за покупку товаров украинского производства будет производиться в стандартном режиме, а выплаты будут производиться после 20 числа следующего месяца за предыдущий.
Кешбек за апрель поступит пользователям в конце мая и эти средства также подлежат использованию до 30 июня. Выплата компенсаций за покупки, произведенные в мае, состоится в июле. В дальнейшем начисления будут производиться по действующему графику.
В рамках программы пользователи получают 5% или 15% компенсации за покупку украинской продукции. Возврат в размере 5% начисляется за покупку следующих позиций:
- продукты питания;
- автотовары;
- аптечные товары;
- изделия для сада и огорода.
Компенсация в размере 15% предусмотрена за непродовольственные товары:
- одежда;
- обувь;
- техника;
- игрушки;
- товары для хобби, отдыха и ремонта.
Также 15% насчитывают за отдельные пищевые продукты: твердые и мягкие сыры, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу.
Информация о распределении процентов доступна на странице программы или через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
Накопленные средства можно потратить на ограниченный перечень целей:
- оплату коммунальных услуг;
- оплата почтовых услуг;
- приобретение продуктов питания украинского производства;
- приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;
- покупку книг или другой печатной продукции;
- донать на благотворительность, в том числе в поддержку ВСУ.
Для присоединения к программе необходимо выполнить следующие шаги: открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров; определить карты для оплаты покупок и предоставить финансовому учреждению разрешение на передачу информации о транзакциях; в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите открытую карту для выплат "Национальный кэшбек". Компенсация начисляется исключительно за безналичную оплату товаров, внесенных в реестр программы.
Напомним, в начале мая украинцы начали получать выплаты по программе "Национальный Кэшбэк" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбэк за горючее.