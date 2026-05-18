Деньги "сгорят" 30 июня: неиспользованный "Национальный кэшбек" вернется в госбюджет

Средства, накопленные гражданами на карточках "Национального кэшбека", необходимо полностью использовать до 30 июня 2026 года включительно. Все неиспользованные по состоянию на конец дня 30 июня финансовые ресурсы вернутся в государственный бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа "Национальный Кэшбэк" продолжит работу без изменений. Начисление средств за покупку товаров украинского производства будет производиться в стандартном режиме, а выплаты будут производиться после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Кешбек за апрель поступит пользователям в конце мая и эти средства также подлежат использованию до 30 июня. Выплата компенсаций за покупки, произведенные в мае, состоится в июле. В дальнейшем начисления будут производиться по действующему графику.

В рамках программы пользователи получают 5% или 15% компенсации за покупку украинской продукции. Возврат в размере 5% начисляется за покупку следующих позиций:

продукты питания;

автотовары;

аптечные товары;

изделия для сада и огорода.

Компенсация в размере 15% предусмотрена за непродовольственные товары:

одежда;

обувь;

техника;

игрушки;

товары для хобби, отдыха и ремонта.

Также 15% насчитывают за отдельные пищевые продукты: твердые и мягкие сыры, макаронные изделия, овсяную и гречневую крупу.

Информация о распределении процентов доступна на странице программы или через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

Накопленные средства можно потратить на ограниченный перечень целей:

оплату коммунальных услуг;

оплата почтовых услуг;

приобретение продуктов питания украинского производства;

приобретение медицинских изделий или лекарств украинского производства;

покупку книг или другой печатной продукции;

донать на благотворительность, в том числе в поддержку ВСУ.

Для присоединения к программе необходимо выполнить следующие шаги: открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров; определить карты для оплаты покупок и предоставить финансовому учреждению разрешение на передачу информации о транзакциях; в приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите открытую карту для выплат "Национальный кэшбек". Компенсация начисляется исключительно за безналичную оплату товаров, внесенных в реестр программы.

Напомним, в начале мая украинцы начали получать выплаты по программе "Национальный Кэшбэк" за март 2026 года. Средства получат около 4,8 млн граждан. Впервые в рамках программы начисляется кэшбэк за горючее.