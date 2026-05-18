Гроші "згорять" 30 червня: невикористаний "Національний кешбек" повернеться в держбюджет

Кошти, які громадяни накопичили на картках "Національного кешбеку", необхідно повністю використати до 30 червня 2026 року включно. Усі невикористані станом на кінець дня 30 червня фінансові ресурси повернуться до державного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та свльського господарства.

Програма "Національний кешбек" продовжить роботу без змін. Нарахування коштів за купівлю товарів українського виробництва відбуватиметься у стандартному режимі, а виплати здійснюватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній.

Кешбек за квітень надійде користувачам наприкінці травня, і ці кошти також підлягають використанню до 30 червня. Виплата компенсацій за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі нарахування здійснюватимуться за діючим графіком.

У межах програми користувачі отримують 5% або 15% компенсації за придбання української продукції. Повернення у розмірі 5% нараховується за купівлю таких позицій:

продукти харчування;

автотовари;

аптечні товари;

вироби для саду та городу.

Компенсація у розмірі 15% передбачена за непродовольчі товари:

одяг;

взуття;

техніка;

іграшки;

товари для хобі, відпочинку та ремонту.

Також 15% нараховують за окремі харчові продукти: тверді та м'які сири, макаронні вироби, вівсяні та гречані крупи.

Інформація про розподіл відсотків доступна на сторінці програми або через сканер штрихкодів у додатку "Дія".

Накопичені кошти дозволено витратити на обмежений перелік цілей:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг;

придбання продуктів харчування українського виробництва;

придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

купівлю книжок чи іншої друкованої продукції;

донати на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Для долучення до програми необхідно виконати такі кроки: відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів; визначити картки для оплати покупок і надати фінансовій установі дозвіл на передачу інформації про транзакції; у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати відкриту картку для виплат "Національний кешбек". Компенсація нараховується виключно за безготівкову оплату товарів, які внесені до реєстру програми.

Нагадаємо, на початку травня українці почали отримувати виплати за програмою "Національний кешбек" за березень 2026 року. Кошти отримають майже 4,8 млн громадян. Вперше в межах програми нараховується кешбек за пальне.