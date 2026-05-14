Land Cruiser, Volkswagen и "Жигули": "Укрпочта" продает 316 служебных авто

"Укрпочта" выставила на продажу последнюю крупную партию списанных служебных автомобилей через систему "Прозорро.Продажи".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение гендиректора "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Всего на аукцион выставлено 316 транспортных средств, значительная часть которых являются автомобилями советского производства - в частности, ГАЗ, "Газель", ВАЗ ("Жигули"), "Волга" и УАЗ.

В то же время, среди лотов на этот раз есть и 75 автомобилей иностранного производства. Среди них – Toyota Land Cruiser, а также модели Volkswagen, Suzuki и другие легковые авто.

О продаже сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, отметив, что речь идет о технике предыдущих периодов обновления автопарка.

По его словам, с 2016 года компания не закупала автомобили для руководящего состава, в то же время средний возраст автопарка сократился с 18 до 6 лет. Он также отметил, что все средства от реализации будут направлены на обновление транспортного парка.

Отдельно сообщается, что с начала полномасштабного вторжения "Укрпочта" потеряла около 420 автомобилей.

Продажа осуществляется через электронную торговую систему "Прозорро.Продажи".

Также заметим, "Укрпочта" получила более 517 млн грн от продажи объектов недвижимости, которые больше не используются в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.