"Укрпочта" продала заброшенные здания в Тернополе почти за 33 млн грн: кому достались

АО "Укрпочта" продала комплекс зданий общей площадью более 1 800 м2, в Тернополе почти за 33 млн предпринимателю Анатолию Онашко, который занимается деревообработкой и торговлей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

О лоте

По данным Prozorro.Продажи, общая площадь комплекса составляет 1 856,10 м², а сам земельный участок – более полу гектара. Здания расположены на улице Веселой, 22 недалеко от центра, рядом есть парк, городской стадион и железная дорога.

Земля находилась в государственной собственности, а ее основное предназначение – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Постройки находятся в заброшенном состоянии, а складами и гаражами пока никто не пользуется.

О победителе

АО "Укрпочта" объявило стартовую цену за лот в размере 31,8 млн. грн. Заявку на участие подал только один участник – предприниматель Анатолий Онашко. Он повысил ставку на 1,5 млн. грн. и был признан победителем.

По данным YouControl, Анатолий Онашко вместе с еще одним тернополянином Владиславом Роговченко являются владельцами ООО "Контур Запад", основанного 10 лет назад. Это предприятие с уставным капиталом в 1,1 млн. грн. занимается оптовой торговлей товарами хозяйственного назначения, а также оптовой торговлей древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. В 2019 году предприятие импортировало из Германии на 300 тыс. грн разных станков для деревообработки и обработки жестких пластмасс.

Как сообщалось, "Укрпочта" получила более 517 млн. грн. от продажи объектов недвижимости, которые больше не используются в операционной деятельности компании после модернизации логистической сети.