Прокуратура требует вернуть здание главной почты Львова государству: какая причина

Галицкая окружная прокуратура Львова обратилась в суд с требованием вернуть в государственную собственность помещение главной почты, расположенное на улице Словацкого. Речь идет об объекте площадью около 11 000 м².

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Львовской областной прокуратуры.

Представители прокуратуры отмечают, что здание является памятником архитектуры и истории. В их сообщении отмечено: "Главная почта – это не просто почтовое отделение, а памятник архитектуры и истории. Законодательство четко регламентирует: памятники архитектуры запрещено продавать или приватизировать. Для их сохранения они должны оставаться в собственности государства".

По версии следствия, в 2010 году здание находилось в государственной собственности и было зарегистрировано по Верховной Раде, а затем по Министерству инфраструктуры. В 2017 году Министерство инфраструктуры передало эту недвижимость в уставный капитал «Укрпочты», а в 2020 году предприятие оформило право собственности на себя.

Прокуратура считает, что изменение формы собственности на частную незаконно, поскольку объект не проходил процедуру приватизации. Учитывая эти обстоятельства, прокуроры стремятся вернуть здание в собственность государства.

Отметим, что "Укрпочта" ликвидировала главное отделение в центре Львова на ул. Словацкого, 1. Отделение не работает с пятницы, 1 ноября 2024 года. Работникам предложили перевестись на работу в другие подразделения.

