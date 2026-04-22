Прокуратура вимагає повернути будівлю головної пошти Львова державі: яка причина

Галицька окружна прокуратура Львова звернулася до суду з вимогою повернути у державну власність приміщення головної пошти, розташоване на вулиці Словацького. Йдеться про об’єкт площею майже 11 000 м².

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Представники прокуратури наголошують, що будівля є пам’яткою архітектури та історії. У їхньому повідомленні зазначено: "Головна пошта – це не просто поштове відділення, а пам’ятка архітектури та історії. Законодавство чітко регламентує: пам’ятки архітектури заборонено продавати або приватизовувати. Для їх збереження вони мають залишатися у власності держави".

За версією слідства, у 2010 році будівля перебувала у державній власності та була зареєстрована за Верховною Радою, а згодом за Міністерством інфраструктури. У 2017 році Міністерство інфраструктури передало цю нерухомість до статутного капіталу «Укрпошти», а у 2020 році підприємство оформило право власності на себе.

Прокуратура вважає, що зміна форми власності на приватну є незаконною, оскільки об’єкт не проходив процедуру приватизації. З огляду на ці обставини прокурори прагнуть повернути будівлю у власність держави.

Зауважимо, що "Укрпошта" ліквідувала головне відділення у центрі Львова, що на вул. Словацького, 1. Відділення не працює з п’ятниці, 1 листопада 2024 року. Працівникам запропонували перевестися на роботу в інші підрозділи.

Нагадаємо, "Укрпошта" запустила перші 70 поштоматів у Києві та оновила мобільний застосунок "Укрпошта 2.0", який дозволяє користувачам керувати доставкою посилок.