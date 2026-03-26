"Укрпошта" продала сортувальний центр у Львові за 461,5 млн грн

Укрпошта продала комплекс будівель колишнього сортувального центру у Львові за 461,5 млн грн. Йдеться про об’єкт на площі Двірцевій поблизу залізничного вокзалу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на місцеве видання "Zaxid.net".

Переможцем повторного аукціону став "Євротек Інвест". На торгах компанія конкурувала з фірмою, пов’язаною зі співвласником мережі АТБ Геннадій Буткевич.

Це вже друга спроба продати об’єкт. Перший аукціон відбувся у лютому зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Тоді переможцем стала компанія "Пауер Плейс", яка запропонувала 2,85 млрд грн, однак згодом відмовилася від купівлі, пояснивши це технічною помилкою. У результаті торги були скасовані.

Під час повторного аукціону стартову ціну підвищили до 330 млн грн. Участь у торгах взяли дві компанії, а переможна пропозиція склала 461,5 млн грн.

Проданий об’єкт включає будівлі загальною площею понад 5,6 тис. кв. м. Земельна ділянка під ними площею 1,56 га залишається у комунальній власності, а річна орендна плата становить понад 536 тис. грн.

Продаж відбувся в межах стратегії "Укрпошти" з оптимізації активів і вивільнення нерухомості, яка не використовується у профільній діяльності.

Зазначимо, згідно з даними YouControl, "Євротек Інвест", що входить до групи "Євротек" пов’язане із бізнесменом Михайло Весельський, власником мережі супермаркетів "Арсен".