Ціна зросла в 50 разів: власник АТБ купив сортувальний центр "Укрпошти" у Львові за 2,8 млрд грн
Колишній сортувальний центр “Укрпошти” на залізничному вокзалі Львова придбала компанія, що належить власнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу, за 2,8 млрд грн. Стартова ціна лоту становила 56,8 млн грн, а під час аукціону вартість зросла у понад 50 разів.
Як пише Delo.ua, про це свідчать дані, опубліковані на платформі Prozorro.Продажі.
АТБ придбав колишній сортувальний центр "Укрпошти"
Комплекс будівель колишнього сортувального центру "Укрпошти" на площі Двірцевій, 1 у Львові було виставлено на продаж через електронний майданчик "Prozorro.Продажі" 20 лютого зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Об’єкт складається з чотириповерхової основної будівлі та одноповерхових допоміжних споруд загальною площею 5 642,4 м².
Земельна ділянка під будівлями площею 1,56 га перебуває у комунальній власності, річна орендна плата за неї становить понад 536 тис. грн.
Аукціон відбувся 6 березня за участю 11 компаній. Переможцем стало ТзОВ "Пауер Плейс", яке запропонувало 2,85 млрд грн - це більше ніж у 50 разів перевищує стартову ціну.
Після завершення торгів "Укрпошта" має укласти договір купівлі-продажу з компанією-переможцем.
Що відомо про переможця?
Згідно з даними YouControl, ТзОВ "Пауер Плейс" зареєстроване у 2021 році в Києві та належить бізнесмену Геннадію Буткевичу, власнику мережі супермаркетів АТБ. Він також є власником футбольного клубу "Полісся" у Житомирі.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 310 млн грн.
Основна діяльність компанії - купівля та продаж власної нерухомості.
Додаткові напрямки:
- Надання в оренду та експлуатація власних або орендованих об’єктів нерухомості.
- Оренда автомобілів та легкових транспортних засобів.
- Оренда офісної техніки та обладнання, включно з комп’ютерами.