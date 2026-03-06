Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ціна зросла в 50 разів: власник АТБ купив сортувальний центр "Укрпошти" у Львові за 2,8 млрд грн

будівля
АТБ придбала колишній сортувальний центр на залізничному вокзалі Львова / Укрпошта

Колишній сортувальний центр “Укрпошти” на залізничному вокзалі Львова придбала компанія, що належить власнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу, за 2,8 млрд грн. Стартова ціна лоту становила 56,8 млн грн, а під час аукціону вартість зросла у понад 50 разів.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані, опубліковані на платформі Prozorro.Продажі.

АТБ придбав колишній сортувальний центр "Укрпошти"

Комплекс будівель колишнього сортувального центру "Укрпошти" на площі Двірцевій, 1 у Львові було виставлено на продаж через електронний майданчик "Prozorro.Продажі" 20 лютого зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Об’єкт складається з чотириповерхової основної будівлі та одноповерхових допоміжних споруд загальною площею 5 642,4 м².

Земельна ділянка під будівлями площею 1,56 га перебуває у комунальній власності, річна орендна плата за неї становить понад 536 тис. грн.

Фото 2 — Ціна зросла в 50 разів: власник АТБ купив сортувальний центр "Укрпошти" у Львові за 2,8 млрд грн
Фото: "Prozorro.Продажі"

Аукціон відбувся 6 березня за участю 11 компаній. Переможцем стало ТзОВ "Пауер Плейс", яке запропонувало 2,85 млрд грн - це більше ніж у 50 разів перевищує стартову ціну.

Після завершення торгів "Укрпошта" має укласти договір купівлі-продажу з компанією-переможцем.

Що відомо про переможця? 

Згідно з даними YouControl, ТзОВ "Пауер Плейс" зареєстроване у 2021 році в Києві та належить бізнесмену Геннадію Буткевичу, власнику мережі супермаркетів АТБ. Він також є власником футбольного клубу "Полісся" у Житомирі.

 Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 310 млн грн.

Основна діяльність компанії -  купівля та продаж власної нерухомості.

Додаткові напрямки:

  • Надання в оренду та експлуатація власних або орендованих об’єктів нерухомості.
  • Оренда автомобілів та легкових транспортних засобів.
  • Оренда офісної техніки та обладнання, включно з комп’ютерами.
Автор:
Ольга Опенько