BGV Group Management Геннадія Буткевича інвестує в будівлю ЦУМу в Житомирі

Група компаній BGV Group Management, що належить Геннадію Буткевичу, продовжує активну інвестиційну діяльність на Житомирщині. Нещодавно компанія придбала історичну будівлю Центрального універмагу (ЦУМу) у Житомирі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

На початку липня 2025 року ТОВ "Пауер Плейс", яке входить до BGV Group Management, отримало дозвіл Антимонопольного комітету, а в серпні уклало угоду про придбання ТОВ "Житомирські інвестиції", у власності якого перебувала будівля ЦУМу.

Зведена у 1961 році, 4-поверхова будівля ЦУМу розташована в самому центрі міста і є його архітектурною візитівкою. Однак, за даними BGV Group Management, будівля перебуває в незадовільному стані та потребує значних капіталовкладень, оскільки капітальний ремонт не проводився тут протягом десятків років.

Компанія планує провести масштабні відновлювальні роботи, включаючи ремонт покрівлі, заміну інженерних мереж, утеплення та оновлення внутрішнього оздоблення. Особливу увагу приділятимуть інклюзивності та збереженню впізнаваного зовнішнього вигляду фасаду.

"Перезапуск ЦУМу має дати поштовх як для розвитку міського середовища, так і для посилення економічної активності. Наразі ми опрацьовуємо потенційні інвестиційні сценарії, які базуватимуться на комфорті та привабливості для мешканців і гостей Житомира", - зазначив СЕО BGV Group Management Олександр Наумик.

Зазначається, що це вже другий великий ритейл-проєкт BGV Group Management на Житомирщині. У квітні 2025 року компанія відкрила в місті ТЦ "Жито", який щомісяця відвідує понад 120 тисяч гостей.

BGV Group Management фокусується на розвитку Житомирської області вже понад 10 років, інвестувавши за цей час понад 3,5 мільярда гривень у видобувні, будівельні, девелоперські та інші проєкти.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року BGV Group Management запустила в роботу новий завод з виробництва щебеню у Житомирській області. Після початку повномасштабного вторгнення в лютому BGV Group вирішила не заморожувати процес запуску заводу в Житомирській області. Команда працювала над вирішенням інфраструктурних питань та відновленням роботи обладнання.