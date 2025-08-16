BGV Group Management Геннадия Буткевича инвестирует в здание ЦУМа в Житомире

Группа компаний BGV Group Management, принадлежащая Геннадию Буткевичу, продолжает активную инвестиционную деятельность в Житомирской области. Недавно компания приобрела историческое здание Центрального универмага (ЦУМа) в Житомире.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

В начале июля 2025 года ООО "Пауэр Плейс", входящее в BGV Group Management, получило разрешение Антимонопольного комитета, а в августе заключило соглашение о приобретении ООО "Житомирские инвестиции", в собственности которого находилось здание ЦУМа.

Возведенное в 1961 году, 4-этажное здание ЦУМа расположено в самом центре города и является его архитектурной визитной карточкой. Однако, по данным BGV Group Management, здание находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в больших капиталовложениях, поскольку капитальный ремонт не проводился здесь в течение десятков лет.

Компания планирует провести масштабные восстановительные работы, включая ремонт кровли, замену инженерных сетей, утепление и обновление внутренней отделки. Особое внимание будет уделено инклюзивности и сохранению узнаваемого внешнего вида фасада.

"Перезапуск ЦУМа должен дать толчок как для развития городской среды, так и для усиления экономической активности. Сейчас мы прорабатываем потенциальные инвестиционные сценарии, которые будут базироваться на комфорте и привлекательности жителей и гостей Житомира", - отметил СЕО BGV Group Management Александр Наумик.

Это уже второй крупный ритейл-проект BGV Group Management на Житомирщине. В апреле 2025 года компания открыла в городе ТЦ "Рожь", который ежемесячно посещает более 120 тысяч гостей.

BGV Group Management фокусируется на развитии Житомирской области уже более 10 лет, инвестировав за это время более 3,5 миллиарда гривен в добывающие, строительные, девелоперские и другие проекты.

Напомним, что в сентябре 2022 года BGV Group Management запустила в работу новый завод по производства щебня в Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения в феврале BGV Group решила не замораживать процесс запуска завода в Житомирской области. Команда работала над решением инфраструктурных вопросов и возобновлением работы оборудования.