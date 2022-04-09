"В условиях войны не существует налаженных процессов, наработанной стратегии, алгоритмов. Каждый день все по-другому", - BGV Group Management

Эксклюзивное интервью с руководством инвестиционной компании Геннадия Буткевича BGV Group Management - Главой совета директоров Александром Наумиком и членом совета директоров Сергеем Войцеховским о работе ритейла в военное время, потерь среди персонала из-за обстрелов российскими оккупантами. А также о запуске щебеночного завода и добыче газа и нефти в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным исследований, сейчас 79% предприятий в стране полностью или частично прекратили работу. Удалось ли вашей компании сохранить работу на предприятиях?

Сергей: Важно акцентировать на том, что с началом войны речь вообще не идет о бизнесе. Сейчас наша команда работает над тремя ключевыми направлениями. Во-первых, мы должны обеспечить финансовую стабильность наших работников — несмотря ни на что, мы продолжаем платить зарплаты команде и сохранять за ними рабочие места. Во-вторых, BGV Group Management работает над усилением обороноспособности нашей страны, героически противостоящей российской агрессии — к концу марта мы ввезли уже более 145 фур гуманитарной помощи вооруженным формированиям и гражданскому населению. В-третьих, мы обеспечиваем, где это возможно, финансовые поступления в бюджеты разных уровней, ведь понимаем, что экономический фронт является тоже важным.

Александр: По состоянию на сегодняшний день в предприятиях BGV Group Management работает около 2 тысяч работников, поддерживая операционную деятельность и функциональность различных направлений бизнеса. Мы стараемся максимально сохранить работу наших компаний и команду инвестиционной группы.

Не скрываем, что первая неделя войны, как и для всего бизнеса в Украине, была шоковой. Наша команда взяла короткую паузу — нужно было время, чтобы выстроить новые планы и возобновить работу в новой реальности. Сначала многие из нас взяли оружие, чтобы защищать страну. В частности, основатель BGV Group Management Геннадий Буткевич собственным примером вдохновил наших работников, партнеров вступать в территориальную оборону. Но после того, как мы увидели, насколько профессиональное сопротивление оказывают ВСУ и какие длинные очереди из добровольцев стоят возле военкоматов, большинство команд поняло, что они будут полезны на экономическом и гуманитарном фронтах.

Гуманитарная помощь. Фото: пресс-служба BGV Group Management

На тот момент была цель запустить работу группы компаний, помогать стране поддерживать экономику, привлекать иностранных партнеров, организовывать поставки гуманитарной помощи. Нам пришлось переформировать все процессы более чем в 10 компаниях группы. И по состоянию на сегодняшний день удалось уже почти полноценно возобновить производственные процессы на предприятиях, которые находятся не в зоне активных боевых действий.

Нет сомнений, что Украина победит. И после этого нас ждет очень много работы — поднимать экономику, восстанавливать города, восстанавливать промышленность, инфраструктуру и прочее.

Из того, что уже удалось: полноценно заработал наш завод по переработке бумаги в Хмельницкой области ООО "Зеленый парк", и мы активно ищем внешние рынки сбыта продукции. Не прекращает работу наша сеть магазинов "КОЛО", перейдя на работу опорных отделений и сотрудничая с ВСУ и терробороной для обеспечения наших защитников продуктами первой необходимости.

Каждый бизнес – это в первую очередь люди. А в группе компаний BGV работает почти 2 тысячи и человек. Проводили ли эвакуации? Как обеспечиваете безопасность в районах, где активны боевые действия? Что изменилось для ваших работников? Чем сейчас занимается ваша большая команда?

Александр: Сохранить людей – один из основных приоритетов компании. Мы очень гордимся тем, какую команду нам удалось создать за годы существования компании. Как уже отмечалось, большинство наших людей продолжают работать на предприятиях в составе BGV Group Management.

24 наши работника защищают страну, вступив в ВСУ или ряды терробороны. Еще более 20 менеджеров группы компаний — это волонтерский штаб, занимающийся 24/7 вопросами поиска продуктов и партнеров, закупки, доставки и локального распределения гуманитарной помощи для украинцев. Наши работники Департамента безопасности помогают компании решить вопросы информационной безопасности группы, сохранения важных данных и техники компаний, которые слаженно и быстро организовали условное "консервирование" промышленных объектов в зоне боевых действий и их внутреннюю безопасность, а сейчас продолжают защищать страну, ее людей, наш бизнес.

Сергей: Сейчас компания делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность и стабильную работу для работников. К примеру, мы открыли временные мобильные офисы во Львове и Хмельницком. BGV также заботится о том, чтобы помочь нашим работникам и их семьям пройти через эти сложные времена. В частности, нам удалось оптимизировать выплаты в соответствии с финансовыми возможностями компании, чтобы продолжать ежемесячно платить заработную плату нашим работникам. Мы также помогали эвакуироваться работникам, находившимся в зонах активных боевых действий. К большому сожалению, у нас есть потери среди персонала. Эти потери являются "самыми дорогими" и самыми болезненными. И это то, что никогда не заживет.

В группе BGV есть компании, занимающиеся добычей природного газа и нефти? В каком режиме сейчас работают предприятия?

Александр: Сейчас эксперты из "Укрнафтинвеста" разрабатывают план запуска нашего предприятия по добыче природного газа и нефти в Одесской области. Мы остановились на этапе разведки, и команда готова продолжать работать. Мы проводим переговоры с профильными подрядчиками, чтобы постепенно возобновлять работу.

К сожалению, есть несколько предприятий в нашей компании, где пока невозможно запустить мощности с учетом активных боевых действий. Здесь наша задача максимально защитить промышленную инфраструктуру и поддерживать жизнедеятельность оборудования, чтобы не допустить техногенных аварий и оперативно запуститься в работу после победы. Это, в частности, наше предприятие по добыче нефти и газа вблизи Северодонецка.

Гранитный карьер в Житомирской области. Фото: пресс-служба BGV Group Management

До войны вы анонсировали открытие щебеночного завода Житомирской области. Что сейчас с предприятием? Удалось ли сохранить оборудование? И планируете ли открытие?

Александр: Да, мы постепенно запускаем наш щебеночный завод в Житомирской области. Сейчас команда работает над решением инфраструктурных вопросов и возобновлением работы оборудования. Мы испытывали некоторые трудности, поскольку у нас были подрядчики из Турции, которые теперь не могут возобновить работы на объекте в Украине. Однако мы находим выходы, новые решения, чтобы уже в ближайшее время запустить оборудование и производить определенное количество продукции, необходимой в первую очередь для внутренних нужд страны.

Поговорим подробнее о ритейле-сегменте. Ваша сеть магазинов "КОЛО" продолжает работу и помогает нашим защитникам, а также мирным жителям. Как изменилась работа сети в период войны? С какими наибольшими трудностями столкнулись?

Сергей: Несмотря на все вызовы и риски, наша ритейл-команда обеспечивает работу крупнейшей в Украине сети магазинов "КОЛО" формата "у дома". Мы понимаем, что в условиях войны такой формат особенно востребован и безопасен для клиентов, потому что это возможность быстро и максимально близко к своему дому приобрести самые необходимые продукты.

Работники "КОЛО" в режиме 24/7 работают над оптимизацией логистики и бесперебойной поставкой товаров в магазины. Сейчас 73 магазина нашей сети в Киеве, области и Одессе работают бесперебойно. Это опорные магазины "КОЛО" в удобных локациях для клиентов и партнеров. Практически с первого дня войны мы вместе с другими ритейл-сетями и производителями продуктов присоединились к рабочей группе совместно с Офисом Президента для обеспечения продовольственной безопасности страны. Команде "КОЛО" пришлось полностью перенастроить логистические процессы и сфокусироваться на товарах первой необходимости - хлеб, вода, бакалея, колбасные изделия и яйца.

С началом войны наша компания взяла на себя организацию всей логистической цепи. Мы самостоятельно забираем товар крупногабаритным транспортом у поставщика и везем в промежуточные склады — новое решение, введенное логистической командой в сегодняшних условиях. Там производим перераспределение товаров на меньшие автомобили и развозим продукты непосредственно в магазины "КОЛО". Также нам пришлось отказаться от склада на левом берегу Киева и оперативно вывезти продукты, поскольку этот район попал в зону активных боевых действий. В целом могу отметить, что работа ритейлеров сегодня — тоже борьба, начиная от логистических вопросов, горючего, пропусков, конвоя в зонах боевых действий и заканчивая главным — безопасностью партнеров и команды.

К большому сожалению, из-за бомбежки погибла руководительница одного из наших магазинов, что является невосполнимой потерей для семьи "КОЛО. По состоянию на сегодняшний день в результате обстрелов были разрушены несколько магазинов сети. Кроме того, мы временно потеряли контроль над некоторыми объектами — они находятся в населенных пунктах, которые пока не контролируют ВСУ. Мы не можем стоять в стороне от этой борьбы, поэтому "КОЛО" активно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной для обеспечения военнослужащих пищевыми продуктами и средствами гигиены.

В течение первых двух недель войны команда "КОЛО" передала защитникам более 63 тысяч товаров — продуктов, воды и средств гигиены. Сегодня "КОЛО" - это не о бизнесе, не о прибыли. Нам, прежде всего, надо сохранить команду, платить налоги, где это возможно, и помогать стране выстоять.

Супермаркет "КОЛО". Фото: пресс-служба BGV Group Management

Есть ли сложности с поставкой товаров в торговые точки? Особенно интересно, что с импортными товарами?

Сергей: Да, проблемы действительно есть. На сегодняшний день около 60% наших поставщиков не могут удовлетворить потребности "КОЛО" в товарах. Причины – разные: разрушенные склады, уничтоженные автопарки, разбомбленные промышленные мощности или находящиеся в населенных пунктах мощности, неподконтрольные пока ВСУ. Для заказа некоторых товаров из категории первой необходимости нам приходится часто стоять в очередях предзаказов. Тем не менее, мы держим руку на пульсе, ищем новые решения и новые возможности для заполнения наших полей.

Есть ли возможность покупать импортные товары из-за того, что НБУ запретил покупать валюту?

Сергей: Возможность есть, мы продолжаем покупать у поставщиков некоторые импортные товары и продукты. Поскольку валюту можно приобрести для покупки критического импорта. А критический импорт – это практически все продукты питания и корм для животных.

Как изменилась потребительская корзина во время войны? Как изменился средний чек?

Сергей: С началом войны клиенты начали покупать гораздо реже – то есть количество клиентов однозначно уменьшилось. Однако покупают больше. Отсюда рост среднего чека – в среднем на 50%. В основном покупают продукты первой необходимости. Мы видим самый пот на бакалею: крупы, тушенку, оцет, сода. Также в топе запросов от наших клиентов сегодня – категория "Замороженные продукты". Кроме этого, многие покупают овощи и фрукты. Раньше все эти продукты составляли до 10% оборота, а теперь более 50%.

Ваша компания постоянно инвестировала в профессиональный, любительский и детский спорт – конный, бокс, футбол, теннис, автогонки. Также BGV является генеральным и эксклюзивным партнером ФК "Полесье". Планируете поддерживать и развивать это направление и дальше?

Александр: Однозначно планируем и будем поддерживать спорт. С такими соседями, как у Украины, наша нация просто обязана быть сильной, здоровой, выносливой и носить железный характер. Поэтому спорту в Украине точно быть. Более того, наш футбольный клуб "Полесье" из Житомира – это не только 11 игроков на поле. Это большая команда персонала и профессиональный тренерский состав. И первоочередная цель нашей компании и ее основателя – сохранить им работу и зарплаты, поддерживать семьи членов клуба в это сложное время. Поэтому мы продолжаем поддерживать ФК "Полесье". Ребята тренируются и готовы к новым матчам.

Сергей: Сейчас самое сильное оружие, которое имеет ФК "Полесье", - это футбол и голос международного футбольного сообщества. Выходя на каждую игру и общаясь с огромным количеством иностранцев, игроки из Украины доносят до миллионов европейцев объективную информацию о ситуации в нашей стране и российских преступлениях. Мы с гордостью наблюдаем, как спортсмены из Украины в рамках международных турниров и чемпионатов поднимают на мировой арене украинский вопрос, требуют ужесточения санкций для России, инициируют поддержку украинским беженцам. А каждая игра – это возможность финансово поддержать экономику страны, защитников, гуманитарные инициативы. Ведь большая часть гонораров будет направлена именно на это.

Мы знаем, что некоторые игроки продолжают получать привлекательные предложения от европейских футбольных клубов. И мы знаем, что некоторые ребята ждали такой возможности всю свою профессиональную карьеру. Однако единогласно игроки "Полесья" в это сложное для страны время решили защищать честь именно Житомирщины, отказываясь от каких-либо трансферов.

ФК "Полесье". Фото: пресс-служба BGV Group Management

Что касается проектов, в которых задействованы иностранные партнеры. Наблюдаете ли их отток? Есть ли инвестиционные проекты в компании, закрытые в связи с полномасштабной войной?

Александр: Мы благодарны всем нашим зарубежным партнерам за то, с каким пониманием они относятся к ситуации, насколько верят в победу Украины и как поддерживают нас. Есть ряд наших партнеров, которые передают гуманитарную помощь или оказывают финансовую поддержку Украине. Есть те, кто в эти сложные времена идут навстречу бизнесу и предлагают отсрочку платежей, а главное, не прекращают работать над нашими проектами. Многие иностранные компании после победы готовы еще больше инвестировать и сотрудничать с украинским рынком и уверяют, что Украину ждет значительный экономический толчок. Мы тоже верим в это.

Как работать в бизнесе в условиях большой неопределенности и войны? Что для вас работает? ТОП-3 совета от руководства BGV Group Management.

Александр: Надо больше доверять друг другу, взаимодействовать и поддерживать. Ибо доверие, взаимодействие и поддержка должны идти вместе, чтобы давать результат в итоге. Нам это продемонстрировали первые несколько недель войны, когда, скажу прямо, процессы в компании держались именно на этих "китах".

В условиях войны не существует "налаженных процессов", "наработанной стратегии", "алгоритмов". Каждый день все по-другому — новые вызовы, новые потери, иногда новые возможности. Поэтому даже условные бизнес-локомотивы, почти никогда не меняющие курс, в период вот таких потрясений должны думать и действовать нестандартно, искать, пробовать и пытаться хоть иногда смотреть на бизнес глазами условного "стажера".

Также нужно искать экспортные потенциалы. Здесь все просто. В Украине нужно заводить деньги.

Какие сферы бизнеса, по вашему мнению, лучше будут развиваться после нашей победы? Чем будет заниматься именно BGV Group Management – возможно, будут ли изменения в ориентирах? Какова будет роль BGV после победы Украины?

Александр: Не уверен в смене ориентиров, но готов говорить о появлении дополнительных. Например, у BGV теперь есть собственный благотворительный фонд — BGV Charity Fund. Наша компания по-прежнему имела большое количество социальных инициатив и благотворительных проектов. Но теперь — это отдельное направление деятельности нашей компании.

После войны мы продолжим реализовывать проекты благотворительного фонда. Для этого мы выбрали три основных направления гуманитарной работы: сотрудничество с перинатальными центрами для помощи наименьшим пациентам; поддержка больниц - закупка и доставка медикаментов и медицинского оборудования; обеспечение пищей и средствами гигиены уязвимых слоев населения во избежание гуманитарных кризисов в Украине.

Только за первый месяц работы Благотворительного фонда BGV вместе с партнерами мы доставили в Украину 115 фур гуманитарной помощи, а это почти 2300 тонн товаров первой необходимости, медикаментов, питьевой воды, детского питания, средств личной гигиены, одежды, кормов для домашних животных и многое другое .

Сергей: После победы в Украине однозначно будет развиваться бизнес, связанный с восстановлением страны. По состоянию на конец марта Россия выпустила по Украине более 1 тысячи ракет и разрушила десятки городов. Поэтому у нас впереди восстановление жилого фонда, транспортной инфраструктуры, больниц, школ, исторических памятников. Работы здесь хватит всем.

Перспективной будет добывающая отрасль. Украине нужны собственные газ, нефть, гранит, песок, руды и прочее. Поэтому здесь наша компания не изменит курса, продолжит развивать свои добывающие предприятия и будет наращивать мощности. Мы продолжим развивать спорт в Украине. Уже много лет подряд наш основатель поддерживает конный спорт, бокс, футбол, теннис и многое другое.

Война сменила украинцев. Мы стали более сильными, выносливыми, жаждущими побед. Поэтому в будущем нас однозначно ждут новые спортивные, экономические, дипломатические победы. И именно за такое будущее мы боремся сегодня.