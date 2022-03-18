Пентагон: Росія вже випустила по Україні понад 1000 ракет і тепер буксує по усіх напрямках

З початку повномасштабної війни Росія випустила по різних населених пунктах України 1080 ракет великої дальності, причому позиції російських військ або не змінюються, або відходять назад.

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Про це сьогодні під час закритого брифінгу повідомив представник Міністерства оборони США.

У Пентагоні підтверджують, що Збройні сили України зупинили просування російських військ у всіх напрямках.

Загарбники зазнали поразки при спробі увійти до Миколаїва, невдачі наздоганяють російських військових і на інших напрямках, у тому числі під Харковом та Києвом.

У Міноборони США констатують, що їхні прогнози щодо можливого успіху російських військ не справдилися. У повітрі станом на 23-й день війни йде сильний опір ЗСУ, тому всі спроби повітряних сил РФ зайняти якесь домінуюче становище в небі виявилися марними.

"Насправді за три тижні особливих змін не відбулося, а щодо Києва, здається, що вони або задоволені, або застрягли, атакуючи зовнішні райони міста, замість того, щоб намагатися увійти до міста в якийсь момент", - підсумував представник. Міноборони США.

Збройні сили України відкинули російські війська від Києва з правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів. Також росіяни не мають успіху і на лівому березі Дніпра.

Крім того, у Києві створено ефективну протидиверсійну систему, за останні дні знайдено та знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.